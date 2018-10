Flucht vor der Asche: Skelette in Pompeji gefunden

Bedeutender Fund

Ein Archäologe inspiziert Skelette in der archäologischen Stätte Pompeji. Foto: Ciro Fusco/ANSA/AP

Ein Archäologe inspiziert Skelette in der archäologischen Stätte Pompeji. Foto: Ciro Fusco/ANSA/AP

Rom (dpa) - In Pompeji haben Archäologen erneut einen bedeutenden Fund gemacht. In der Ausgrabungsstätte südlich von Neapel wurden Skelette und Knochenreste von fünf Menschen gefunden, wie der Direktor Massimo Osanna der Nachrichtenagentur Ansa sagte. Es handle sich höchstwahrscheinlich um die Überreste von zwei Frauen und drei Kindern, die vor dem Vulkanausbruch vergeblich Schutz in einem Schlafzimmer gesucht haben. Neben den Knochen wurde demnach auch ein Teil von einem Bett oder einem Sofa gefunden.