Forscher untersuchen „Zoch“

Der Duisburger Physiker Michael Schreckenberg und sein Team analysierten ein besonderes Phänomen des „Zochs“: Der letzte Wagen – traditionell der Prinzenwagen – legt die Strecke in deutlich kürzerer Zeit zurück als die Wagen an der Spitze. Der Umzug wird hinten raus schneller. „Der Zug ist ein Negativ-Stau“, so Schreckenberg. Ein Grund für das Phänomen ist nach Angaben des Forschers, dass der Wagen an der Spitze irgendwann im Ziel ist, während der letzte Wagen noch gar nicht losgerollt ist. Damit fällt die Bremsfunktion weg, die von der Spitze ausgeht. Ihr Tempo ist nämlich vorgegeben – und liegt bei zwei Stundenkilometern. (dpa)