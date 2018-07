Gießener Uni berätInteressierte

Von 17 Uhr bis 20 Uhr können sich Studieninteressierte bei der Zentralen Studienberatung in der Goethestraße 58 (1.Stock) in einem Gespräch individuell beraten lassen. Zuvor finden am Nachmittag die beiden letzten Informationsveranstaltungen statt.

Um 14 Uhr erläutert Studienberater Frank Uhlmann im Margarete-Bieber-Saal, Ludwigstraße 34, Studieninteressierten das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren für das Wintersemester 2018/19. Im Anschluss an die Veranstaltung „Bewerben für ein Studium an der JLU“ übernimmt die Initiative ArbeiterKind.de: Unter dem Motto „Als Erste(r) in der Familie studieren – das geht!“ ermutigen Mentoren um 16.15 Uhr Studierende aus Nichtakademikerfamilien zum Studium, ebenfalls im Margarete-Bieber-Saal. (red)