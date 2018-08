Kinderuni in Siegen

Datenschutz, seltsame Erfindungen, die Mathematik in der Natur und Angst: So lautet das Spektrum an Themen bei der neuen Auflage der Kinderuni. In vier Vorlesungen, jeweils von 17 bis 18 Uhr, erklären Dozenten vielfältige Themen kinderfreundlich. Wer besonders fleißig Veranstaltungen besucht, erhält das Kinderuni-Diplom. Eingeladen sind alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

Anmeldung: www.uni-siegen.de/kinderuni. Für die erwachsenen Begleitpersonen gibt es ein Extraprogramm. (red)