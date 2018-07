Mehr Nationalstolz nach einem WM-Sieg

Sportsoziologen der JLU untersuchten, wie solche Mega-Events in die Gesellschaft wirken und patriotische Verhaltensweisen und Einstellungen hervorrufen oder verstärken können. Forschungsgegenstand war auch, ob die Menschen in Deutschland während einer Fußball-EM oder WM glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind.

In einer deutschlandweiten repräsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Berliner Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap während der letzten Fußball-EM 2016 ging es um die Frage, wie verbreitet fußballpatriotische Handlungen bei Erwachsenen sind und mit welchen politischen Einstellungen diese zusammenhängen. Die Befragten gaben beispielsweise an, ob sie während der EM 2016 die deutsche Flagge aufgehängt, ein Deutschland-Trikot getragen, die deutsche Nationalhymne vor einem Spiel mitgesungen haben.

Die Ergebnisse zeigen, dass 40 Prozent der Deutschen mindestens eine dieser Handlungen ausgeführt haben. Rund 15 Prozent, die mindestens drei verschiedene Handlungen ausgeführt haben, gehören zum engeren Kreis der „Fußball-Patrioten“.

Hymne wird häufig mitgesungen

Am häufigsten haben die Befragten angegeben, die Nationalhymne mitzusingen (21 Prozent), ein Deutschland-Trikot zu tragen (16 Prozent) oder eine Deutschland-Fahne aufzuhängen (15 Prozent).

Fußballpatriotismus ist stärker verbreitet in jüngeren Altersgruppen, bei Westdeutschen und bei Familien mit Kindern im Haushalt, erläutert Prof. Dr. Michael Mutz, vom Institut für Sportwissenschaften in Gießen. „Frauen sind genauso oft in fußballpatriotische Handlungen involviert wie Männer.“ Die Studie zeigt auch, dass sich Fußball-Patrioten im politisch-ideologischen Links-Rechts-Spektrum seltener links einordnen.

Eine weitere Studie der Gießener Arbeitsgruppe um Prof. Mutz verdeutlicht, dass Personen, unmittelbar nachdem sie ein siegreiches Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft angesehen haben, mehr Nationalstolz empfinden, sich enger mit Deutschland verbunden fühlen und Deutschland eher mit Werten wie „Fleiß“ und „Leistung“ in Verbindung bringen.

Eine dritte Studie der Arbeitsgruppe hat schließlich den Zusammenhang von Fußball und Lebenszufriedenheit in den Blick genommen. Während der Fußball-EM 2016 gaben die Menschen in Deutschland an, glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben zu sein als einen Monat zuvor und zwei Monate nach dem Turnier. Der kurzfristige Anstieg der Zufriedenheit war besonders prägnant bei Fußballinteressierten und bei Sympathisanten der DFB-Auswahl. Die Menschen, die sich gar nicht für Fußball interessieren, waren während der EM aber zumindest nicht unglücklicher. (red)