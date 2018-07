Mittelhessens Hochschulen sind „familiengerecht“

Beide Hochschulen haben die Auszeichnung bereits zum fünften Mal erhalten. Die JLU darf sich sich nun dauerhaft „familiengerechte Hochschule“ nennen. Bei einer Festveranstaltung in Berlin nahm die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Dr. Nadyne Stritzke, stellvertretend für das JLU-Präsidium, das Zertifikat aus den Händen von Schirmherrin Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, entgegen.

Für die THM nahm Sabrina Kosmalla, Koordinatorin im Projekt Familiengerechte Hochschule, den von der Hertie-Stiftung geförderten Preis entgegen.

Studierende mit Kindern müssen besondere Herausforderungen bewältigen. Sie stehen vor der Aufgabe, Studium, Kinderbetreuung und häufig auch Jobben miteinander zu vereinbaren.

Erstes Zertifikat im Jahr 2005

Viele Beschäftigte an Hochschulen müssen ebenfalls ihre Erwerbsarbeit und die Wahrnehmung von Familienpflichten tagtäglich in Einklang bringen. Die TH Mittelhessen habe sich deshalb vorgenommen, den Studienbetrieb und den Berufsalltag des Personals familiengerechter zu gestalten, Kosmalla. In den letzten Jahren sei das Thema der Vereinbarkeit der Familie mit Studium und Beruf an der THM deutlich sichtbarer geworden, so Kosmalla weiter. Sehr viel habe dazu der neue Internetauftritt des Gleichstellungsbüros beigetragen. Dort können sich Studierende und Beschäftigte allgemein zum Thema familiengerechte Hochschule sachkundig machen, aber auch spezielle Informationen zu ihrer individuellen Situation abrufen. Die JLU wurde – wie auch die THM – erstmals 2005 mit dem Zertifikat „audit familiengerechte hochschule“ ausgezeichnet.

Beschäftigte und Studierende der JLU können ebenfalls von einer Reihe familienfreundlicher Maßnahmen profitieren. Das Spektrum umfasst unter anderem Angebote zur familienbewussten Arbeitszeitgestaltung, Betreuungsplätze für die Kinder von Beschäftigten und Studierenden in universitätsnahen Kindertagesstätten (Kitas), Babysitterzuschuss, Kinder- und Familiensportangebote, Eltern-Kind-Räume sowie ein Programm zur Promotionsabschlussförderung für Promovierende mit Kind. Es ist geplant, künftig die spezifischen Bedürfnisse von Personen in der Postdoc-Phase (Zeit nach der Promotion) und auf Professuren noch näher in den Blick zu nehmen, um entsprechende Angebote für diese Zielgruppen zu entwickeln. Des Weiteren soll die vereinbarkeitsfördernde Infrastruktur weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Weitere Kitaplätze sind in Planung

Dazu zählen die geplante Anmietung weiterer Kita-Belegplätze für die Kinder von Beschäftigten und Studierenden, die Prüfung einer kurzfristigen flexiblen Kinderbetreuung für Notfälle sowie die Fortführung und der Ausbau von Angeboten zur Gesunderhaltung der Universitätsangehörigen. Zudem setzt die JLU bei ihren Führungskräften gezielt auf die Stärkung von Gender-, Diversitäts- und Familienkompetenzen. (red)