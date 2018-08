Mittelhessische Mediziner geehrt

Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt ihres Einsatzes als international renommierte Mediziner und engagieren sich darüber hinaus seit Jahrzehnten in herausragender Weise ehrenamtlich im Dienste ihrer Fachgebiete und der gesamten Gesellschaft: Prof. Dr. Wolfgang Weidner, Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), und Prof. Dr. Hans-Dietrich Klenk, Philipps-Universität Marburg (UMR), sind vom Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat die beiden Mediziner in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden für ihr vielfältiges Engagement geehrt. Prof. Weidner und Prof. Klenk haben sich frühzeitig auch für die wissenschaftliche Kooperation der Universitäten Gießen und Marburg eingesetzt und auf diese Weise maßgeblich dazu beigetragen, die Medizinregion Mittelhessen insgesamt zu stärken, so der Ministerpräsident. Prof. Weidner hat unter anderem das Hessische Zentrum für Reproduktionsmedizin in Gießen gegründet, Prof. Klenk wurde als Virologe vielfach ausgezeichnet. (red)