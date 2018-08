Richtig chatten mit dem Prof

Doch wenn sie mit ihrem Professor oder anderen Mitarbeitern der Hochschule Informationen austauschen wollen, sollten sie auch über andere Wege Kontakt aufnehmen. „Es mag der Facebook- und Whats-App-Generation komisch vorkommen, aber an der Uni wird schriftlich hauptsächlich per E-Mail kommuniziert“, sagt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk.

Er rät daher: „Regelmäßig das Postfach überprüfen. Und beim Antworten auf die richtige Ansprech-Haltung und Wortwahl achten.“ Also den Professor mit ganzem Titel und in Sie-Form anschreiben. In der Nachricht sollten Studierende auch Angaben wie den Namen, den Studiengang und das Fachsemester nicht vergessen. (dpa)