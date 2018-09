Stahlgerüstfür den Pottwal

Das Gießener Pottwal-Puzzle ist seiner Vollendung in der Hermann-Hoffmann-Akademie ein gutes Stück nähergekommen: Schüler der Theodor-Litt-Schule in Gießen haben mit ihrem Lehrer Marco Schlapp ein Stahlgerüst gebaut, das sie nun im Hörsaal der Hermann-Hoffmann-Akademie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) installieren. An diesem Gerüst wird das Skelett des Wals später an Stahlseilen über den Köpfen der Studierenden hängen. Wann genau es soweit sein wird, steht noch nicht fest.

Der Einbau der drei Stahlträger mit Querbalken war nötig, weil der Hörsaal keine tragende Decke hat. „Die größte Herausforderung waren das Gewicht der Stahlträger und der Einbau im bestuhlten Hörsaal“, so Marco Schlapp. Seine Schüler, Metallbauer und Konstruktionsmechaniker, sind alle im dritten Lehrjahr.

Seit Mai liegt Skelett in der Akademie

Das Skelett des Wals, der Anfang 2016 auf Nordstrand bei Husum gestrandet ist, ist im Institut für Veterinär-Anatomie der JLU präpariert und gebleicht worden. Im Mai 2017 sind die Skeletteile an ihren Ausstellungsort . Die Ausstellung des Skeletts soll begleitet werden von Informationen über das Leben der Wale und die Problematik des Plastikmülls im Meer, die sich auch im Magen des Gießener Wals zeigte. (red)