Staubsturm wütet: Mars-Rover «Opportunity» muss pausieren

Der Sturm wüte auf einer Fläche größer als Nordamerika und lasse so gut wie keine Sonne durch, um die per Sonnenenergie betriebenen Batterien des Rovers aufzuladen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Am Sonntag habe «Opportunity» (auf Deutsch etwa: Möglichkeit) noch einmal ein kurzes Signal zur Erde schicken können, das sei ein gutes Zeichen.

2007 hatte der Rover einen noch viel größeren Sturm überstanden. Die damals damit einhergehende Kälte führte nach Einschätzung der Nasa-Wissenschaftler wohl zum Verlust des «Opportunity»-Zwillings «Spirit». Die Forscher zeigten sich zuversichtlich, dass «Opportunity» den neuen Sturm überstehen kann - schließlich rollt der Rover schon seit fast 15 Jahren über den Mars. Und das, obwohl seine Mission ursprünglich nur auf 90 Tage angesetzt war.

«Opportunity» war im Juli 2003 an Bord einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und rund ein halbes Jahr später, am 25. Januar 2004, auf dem Mars gelandet. Seitdem rollt der rund 185 Kilo schwere sechsrädrige Rover über den Roten Planeten - nicht ohne Zipperlein, aber doch mit bemerkenswerter Ausdauer. Seine baugleiche Schwester «Spirit» hatte 2010 schlappgemacht. 2012 war der Rover «Curiosity» dazugekommen und erst im Mai hatte die Nasa einen weiteren Lander, «Insight», zum Mars geschickt.