Studenten machen schneller Abschluss

Hierfür wurden Daten aus dem Erhebungszeitraum 2003 bis 2005 denen von 2015 bis 2017 gegenübergestellt.

Am deutlichsten sind Erfolge in den Fächern Mathematik und Erziehungswissenschaft sowie Bau- und Umweltingenieurwesen zu sehen. Im Fach Mathematik steigerte sich der Anteil der Absolventen, die in angemessener Zeit abschließen, von 18 auf 75 Prozent, in Erziehungswissenschaft von 19 auf 53 Prozent.

Im Fach Bau- und Umweltingenieurwesen gibt es erstmals im Zeitraum 2015 bis 2017 überhaupt einen Anteil von Regelstudienzeit-Absolventen: 29 Prozent schafften das Studium in der vorgegebenen Zeit beziehungsweise maximal zwei Semestern mehr.

Das CHE schreibt die positive Entwicklung besserer Organisation und kleineren Gruppen zu. Daneben ist aber im Bewusstsein der Studenten ein schnellerer Abschluss wichtiger geworden, erklärt das Institut. Auch dies sei möglicherweise ein Faktor. (dpa)