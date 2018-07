Studieren zum Spaß

Die Gasthörer interessieren sich am häufigsten für Geschichte, gefolgt von Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Insgesamt blieb ihre Zahl im Wintersemester 2017/2018 nahezu konstant (minus 0,6 Prozent gegenüber 2016/17), wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Am stärksten nahm die Zahl der Gasthörer in der Altersgruppe ab 80 Jahre zu, wie Destatis-Mitarbeiter Thomas Feuerstein berichtete, und zwar um neun Prozent. (dpa)