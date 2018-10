Tank von Weltraumteleskop «Kepler» ist leer

«Die Zeit ist gekommen»

Washington (dpa) - Nach rund neun Jahren im All ist dem Weltraumteleskop «Kepler» wie erwartet der Treibstoff ausgegangen. Das Teleskop sei deswegen in den Ruhestand entlassen worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag (Ortszeit) bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit.