Weniger Frauenhabilitieren

2017 haben sich an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland 464 Frauen habilitiert – 17 weniger als 2016, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Damit haben die Wissenschaftlerinnen ihre besondere Befähigung in der akademischen Lehre und Forschung nachgewiesen. Eine Habilitation ist eine wichtige Voraussetzung, um als Professor berufen zu werden. Der Anteil der Frauen unter den Habilitierten ging zugleich von 30 auf 29 Prozent zurück. Er hatte 2008 noch bei 23 Prozent gelegen. (dpa)