Weniger Numerus Clausus

In den Bundesländern Berlin und Hamburg ist der Anteil an zulassungsbeschränkten Studiengängen am größten – mit rund 64 Prozent. Knapp dahinter folgen die Länder Bremen und das Saarland. Dort liegt die NC-Quote bei jeweils rund 60 Prozent. Ganz anders sieht es in Thüringen aus, dort ist die NC-Quote mit rund 20 Prozent am niedrigsten. Studierende können sich dort in vier von fünf Studiengängen direkt einschreiben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz ist die NC-Quote niedrig (mit 21,1 und 22,6 Prozent).

Auch die Unterschiede innerhalb der Bundesländer sind groß. So haben beispielsweise in Köln sechs von zehn Studiengänge einen NC (62 Prozent), während in Düsseldorf nur jeder Dritte Studiengang zulassungsbeschränkt ist.

Für viele zulassungsbeschränkte Studiengänge endet die Bewerbungsfrist Mitte Juli. Künftige Studierende sollten sich nach ihrem Wunschfach also am besten an mehreren Hochschulen erkundigen. Es gebe in fast jedem Fach Studiengänge ohne NC, wenn man flexibel bei der Wahl des Ortes und des Hochschultypes ist und nicht gerade Fächer wie Medizin, Pharmazie oder Psychologie studieren will, bei denen Studienplätze zentral vergeben werden. (dpa)