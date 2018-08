Wie das Klima Landwirtschaft beeinflusst

Wie wirkt sich die steigende atmosphärische Kohlendioxid-Konzentration auf Grünland aus? Mit dieser Frage beschäftigen sich Pflanzenökologen der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) seit mehr als 20 Jahren. Das Besondere daran: Sie forschen nicht im Labor oder im Gewächshaus sondern im Freiland.

Die Luft über den Versuchsflächen wird dabei so mit Kohlendioxid (CO2) angereichert, dass die Pflanzen einer Konzentration ausgesetzt sind wie wir sie etwa Mitte des Jahrhunderts erwarten. Verändern sich die auftretenden Arten und der Ernteertrag? Dies sind wichtige Fragen für die Landwirtschaft der Zukunft.

Beobachtung von Obstbäumen

Einige Ergebnisse dieser weltweit einmaligen Klimafolgenforschung im Freiland werden am 23. August bei einer Jubiläumsfeier und am 26. August beim Tag der offenen Tür in der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation am Steinweg in Linden-Leihgestern von 11 bis 16 Uhr präsentiert.

Das Team um Prof. Dr. Christoph Müller (JLU) zeigt unter anderem, wie man durch die langjährige Beobachtung von Obstbäumen Klimaveränderungen feststellen kann.

Neben Führungen über die Versuchsfläche und Vorführungen von Drohnenflügen über das Gelände stehen die beteiligten Wissenschaftler bereit, um die verschiedenen Methoden anschaulich zu erklären. (red)