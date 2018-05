Zittern  vor Angst  und Kälte

Ist es sehr kalt, funkt das Gehirn gleich mehrere Regionen im Körper an: Die Blutgefäße ziehen sich zusammen, damit die Wärme im Körper bleibt. Unzählige Muskeln im Körper werden blitzschnell angespannt und wieder entspannt. „Der Körper investiert sehr viel Energie, damit die Körpertemperatur steigt“, so Prof. Martin Scherer, Direktor der Poliklinik für Allgemeinmedizin am Hamburger Uniklinikum Eppendorf.

Muskeln ziehen sich zusammen

Auch bei Stress ziehen sich die Muskeln in hoher Frequenz zusammen und entspannen wieder. Der Körper schüttet Adrenalin aus. Dieses Hormon gibt dem Nervensystem Sympathikus Bescheid, das den Körper auf Kampf oder Flucht einstellt. Dafür wird Muskelkraft gebraucht – weswegen gleich eine ganze Menge Muskeln im Körper aktiviert werden.

Handlungsbedarf besteht nur, wenn das Zittern nicht mehr verschwindet. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, sagt Scherer: Der Konsum von zu viel Koffein oder Drogen, oder ein zu niedriger Blutzuckerspiegel. Es gibt Erkrankungen – wie Parkinson – die damit einhergehen. Bei älteren Menschen kommt auch der idiopathische Tremor vor: Körperteile zittern, ohne dass es eine krankhafte Ursache gibt. Wer bemerkt, dass er über längere Zeit zittert, sollte zum Arzt gehen. (dpa)