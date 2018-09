100 Prozent als Mühlstein

Die FDP – auf dem Sprung zum Wiedereinzug in den Bundestag – lief sich schon warm für zwei mögliche Machtoptionen: Schwarz-Gelb einerseits versus sozialliberal beziehungsweise Ampel andererseits. Mehrheitsbeschaffer halt – fast schon wie in den guten alten Zeiten der Bonner Republik.

Auch die Linken durften hoffen: Schulz flirtete selbst – natürlich nur politisch – mit Sahra Wagenknecht. Und dem Mann aus Würselen gelang es sogar, der AfD das Fürchten zu lehren. Deren Umfragewerte entwickelten sich hin zum einstelligen Bereich – St. Martin erschien merkelmüden Anhängern der Rechtspopulisten als Alternative.

Doch zwei Landtagswahlen später ist der Zauber verblasst. Blass wirkt nun der Kanzlerkandidat. Schulz tut sich schwer, Akzente zu setzen. Seine Abkehr von der Schröder’schen Agenda 2010 hat nicht nachhaltig überzeugt. Zu sehr entstand der Eindruck, dass Schulz beim Thema „Soziale Gerechtigkeit“ die am stärksten Benachteiligten übersieht. Ein Beispiel: Die längere Zahlung von Arbeitslosengeld I für Menschen, die viele Jahre gearbeitet haben, ist sicherlich diskussionswürdig. Doch was ist mit denen, die nie in den Genuss kamen, in einem dauerhaften Arbeitsverhältnis zu stehen? Was ist mit Menschen, die mehrere Jobs annehmen müssen und dennoch finanziell nicht auf einen grünen Zweig kommen? Hier ist soziale Gerechtigkeit besonders gefragt. Ein Zug, der die Ausgegrenzten am Bahnsteig stehenlässt und nicht mitnimmt, wie soll der Fahrt aufnehmen hin zum Kanzleramt?

Es gibt einige Gründe, warum der Schulz-Zug ins Stottern geraten ist. Das allzu offenherzige Schielen auf ein rot-rot-grünes Bündnis hat im Saarland die Wähler verschreckt. Daraus hat Schulz die Konsequenzen gezogen, er wirkte dabei aber eher wie ein Getriebener als ein überzeugender Stratege. Eine Strategin ist hingegen seine Gegenspielerin. Angela Merkel hat Ruhe bewahrt, ihren Job gemacht und sich in den Umfragen wieder deutlich vor ihrem Herausforderer platziert. Auch wenn ihr die Mehrheit der Wähler im ARD-Trend jüngst bescheinigt hat, ihren Zenit überschritten zu haben. Dennoch setzt sich der Eindruck durch: Bei der Amtsinhaberin weiß man in unruhigen Zeiten, was man hat. Zumal die Flüchtlingszahlen sinken und das Daueraufregerthema im Moment die Schlagzeilen nicht mehr dominiert.

Wenn Schulz Merkel bei der Bundestagswahl am 24. September schlagen will, dann muss er endlich liefern. Gewinnt die SPD die Landtagswahl in NRW morgen doch noch, könnte er das Steuer herumreißen und den Schulz-Zug wieder in die Spur eines offenen Rennens zurückführen. Die Messlatte, die er nicht reißen darf, ist der Verlust des Ministerpräsidenten im bevölkerungsreichsten Bundesland. Eine Beteiligung als Juniorpartner in einer als sehr wahrscheinlich geltenden großen Koalition reicht nicht aus. Heißt der neue Chef in der Düsseldorfer Staatskanzlei künftig Armin Laschet und nicht Hannelore Kraft, dann droht das Schwungrad der SPD-Kampagne 2017 abrupt zum Erliegen zu kommen.

Schulz hängt sein (Alb-)Traum-Wahlergebnis von 100 Prozent wie ein Mühlstein um den Hals. Die Vorschusslorbeeren wirken eher lähmend als beflügelnd. Die Taktik, dass der Kandidat ohne Amtsbürde frisch und frank angreifen kann, ist bislang nicht aufgegangen. Im Gegenteil: Martin Schulz findet in den Medien kaum mehr statt. Der Hype ist sichtbar zu Ende.