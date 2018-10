Den Blick für das Ganze bewahren

Seien Sie beruhigt, wenn Ihnen das bekannt vorkommt. Sie sind nicht alleine. Und auch in politischen Debatten ist das Phänomen verbreitet. Besonders wenn man auf Twitter unterwegs ist, befindet man sich in ständiger Gefahr, die Herdplatte anzulassen. Mit durchaus fatalen Folgen: Man nimmt die Realität nicht mehr in Gänze wahr, ist aber fest davon überzeugt, genau das zu tun.

Ein politisches Stichwort, das auf Twitter überdurchschnittlich oft verwendet wird, heißt „AfD“. Überdurchschnittlich, weil die Twitterer sich mit dieser Partei mehr als mit der Union oder den Sozialdemokraten beschäftigen, die trotz Umfragetiefs weit mehr Zuspruch in der Bevölkerung finden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie für oder gegen die AfD sind: Die Partei und ihre Themen stehen im Zentrum der allermeisten politischen Debatten auf Twitter. Das verzerrt die Realität. Denn drei Viertel der Deutschen würden nach wie vor Parteien jenseits der politischen Ränder wählen, also Union, SPD, Grüne oder Liberale. Die Twitter-Realität aber hat sich längst in die Debatten außerhalb der Online-Netzwerke eingegraben.

Dabei ist die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen eine andere als die derjenigen, die den Zeitläuften mit Angst begegnen. Die meisten arbeiten viel, verstehen Veränderungen im Leben als Chance, reisen in ferne Länder, begreifen das Fremde und den Fremden als Bereicherung, wollen das Allerbeste für ihre Kinder, wissen um den Wert unserer Demokratie und den Unwert von Hass und Häme, haben erfahren oder gelernt, was Diktatur bedeutet und sind sensibel für deren Anfänge. So wie sie in der zurzeit im Ersten laufenden Fernsehserie „Babylon Berlin“ nach einem Roman des Bestsellerautors Volker Kutscher schaurig zu Tage treten. Wer erfahren möchte, wie aus Ausgrenzung und Ausländerhatz ein Inferno werden kann, kann es dort tun. Und wie eine lange Zeit schweigende Mehrheit aufrechter Demokraten plötzlich zum Schweigen verurteilt sein kann. Weil die mit den einfachen Lösungen plötzlich regieren.

Sich auf das Ganze zu besinnen, sich nicht zu verlieren in den Kleinigkeiten am Rande heißt: sich als Teil der Mitte der Gesellschaft seiner Rolle für den Erhalt unserer liberalen Werteordnung bewusst zu sein. Und wer einen kühlen Kopf behält, vergisst auch nicht, den Herd auszuschalten.