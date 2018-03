Deutschland hat es besser

In Italien herrscht lange schon ein Klima absoluter Politikmüdigkeit. Mehr als die Hälfte der Italiener hat darum auch Protest gewählt; eine stabile Regierung ist nicht in Sicht.

Historisch ist die Niederlage der bislang regierenden Sozialdemokraten in Italien mit dem bekennenden Pro-Europäer Matteo Renzi an der Spitze. Die Schlappe für die Partito Democratio (PD) darf man getrost auch als ein weiteres Beispiel für kriselnde sozialdemokratische Parteien in Europa werten.

Aber mehr noch: Der Erfolg der populistischen Kräfte bei der Parlamentswahl in Italien schwächt Europa insgesamt. Die europakritische Fünf-Sterne-Protestbewegung „Movimento cinque stelle“, einst gegründet von dem Komiker Beppe Grillo, steigt zur stärksten politischen Einzelkraft auf. In dem Land, wo die Zitronen blühen, vertrauten die meisten Stimmberechtigten dem erst 31-jährigen Luigi Di Maio, der nun an der Spitze der Anti-Establishment-Partei steht. Im Europaparlament in Brüssel sitzen die Fünf Sterne mit Parteien wie der AfD in einer Fraktion. Di Maio distanzierte sich zwar im Wahlkampf von den Fremdenfeinden, gleichwohl fordert er einen Umbau der EU und eine Lockerung der Sparpolitik. Für den Fall der fehlenden Parlamentsmehrheit hatte Di Maio bereits im Vorfeld eine Minderheitsregierung ankündigt.

Und dann wäre da noch die Mitte-Rechts-Allianz, bei der auch wieder der mehrfache Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi mitmischt. Das Ergebnis für dessen konservative Forza Italia ist zwar eine Niederlage, dennoch ist es schon ein Kuriosum, dass der vorbestrafe Milliardär im stattlichen Alter von 81 Jahren überhaupt noch an Bord ist. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass man Berlusconi immer mit Bunga-Bunga-Partys mit jungen Prostituierten, Mafiakontakten und Steuerbetrug in Verbindung bringen wird und der europäische Trump nach seiner Verurteilung bis 2019 überhaupt keine politischen Ämter bekleiden darf.

Doch nun wurde Berlusconi ohnehin von der fremdenfeindliche Lega übertrumpft, mit der er ein Bündnis eingegangen ist. Regieren will der Rechtspopulist Matteo Salvini, der sich bei seinem Motto „Die Italiener zuerst!“ wohl auch Donald Trump zum Vorbild genommen hat. Auch Salvini em-pfiehlt Italiens Austritt aus der EU, jener Union, die es ohne die Römischen Verträge von 1957 wohl kaum gäbe.

Italien, das Land, das so reich ist an landschaftlicher Schönheit, Kultur und Lebensart, ist völlig überschuldet und hat mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen. In der Flüchtlingskrise fühlen sich die Italiener seit vielen Jahren weitgehend allein gelassen – auch dadurch steigt der Frust der Bevölkerung. Das Wahlergebnis ist deshalb auch als eine Warnung an die Kommission in Brüssel und die Regierungen in Paris und Berlin zu sehen. Es ist ein Weckruf für Europa. Wenn es nämlich so weitergeht wie bisher, dann wird sich Italien noch stärker von der EU abwenden.

Wenn man das alles von Deutschland aus betrachtet, dann haben wir es hierzulande doch noch recht gut. Die GroKo wird bei allen berechtigten Wünschen nach Reformen auch in der dritten Auflage unter Kanzlerin Angela Merkel für Stabilität stehen und ein Anker für die Europäische Union sein, die wir so dringend für unseren Wohlstand brauchen.