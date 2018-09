Die SPD muss sich entscheiden

Stegner ist das Aushängeschild des linken SPD-Flügels. Also nicht die ganze SPD. Aber Stegner hat großen Einfluss in der Partei. Und womöglich mit dem Parteivorsitzenden einen mächtigen Verbündeten. Der nämlich hatte zuvor in einem Interview mit der „Zeit“ gesagt: „Wir müssen wieder Mut zur Kapitalismuskritik fassen.“ Es gehe um die Frage, „welches System wir haben“. Er, Schulz, werde die Systemfrage stellen. „Das ist eine ganz klare Neuausrichtung.“ Einen solchen Satz hatte man im Bundestag bislang nur Sahra Wagenknecht zugetraut.

Eigentlich wird Schulz dem fortschrittlichen und pragmatischen Flügel der SPD zugerechnet. So wie Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz: Er möchte Wirtschaftswachstum, Fortschritt und soziale Gerechtigkeit verbinden. Unser Wirtschaftssystem in Frage zu stellen, käme Scholz gar nicht in den Sinn. Dennoch stimmte Parteichef Schulz, der Kapitalismus-Kritiker, seinem Stellvertreter in der Parteihierarchie, Scholz, zu. Was also will Martin Schulz wirklich?

Der Bundesparteitag der SPD Anfang Dezember in Berlin dürfte angesichts dieser Verwirrung in der SPD-Spitze eine muntere Veranstaltung werden. Am Ende muss eine Entscheidung über das künftige Profil der SPD stehen. Ein bisschen links, ein bisschen Mitte – das funktioniert nicht. Zwischen Ralf Stegner und Olaf Scholz liegen Welten im politischen Spektrum. Den einen kann man sich gut in der Linkspartei vorstellen, den anderen in der Union. Aber wer wählt schon gerne Union und Linkspartei gleichzeitig?

Die SPD-Parteilinken wittern nach der Wahlniederlage Morgenluft. Auch in Hessen: In Frankfurt scharen sie sich in diesen Tagen um ihr Idol von einst, Andrea Ypsilanti. „Warum erlauben wir uns nicht mehr, eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus zu denken?“, fragt Ypsilanti. Sie meint das ernst. Sie und ihre Mitstreiter wollen weg vom Kurs der Mitte.

Die Rechnung, die SPD werde mit explizit linkem Profil mehrheits- und regierungsfähig, ignoriert die Stimmung in der Bevölkerung. Ungeachtet der Ausschläge an den Rändern ist die politische Mitte in Deutschland so stark wie sonst nirgends in Europa. Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder wussten das. Mit Stegner könnte die SPD bei unter 15 Prozent landen.