Drei Fragen vor dem Kreuzchen

Sie warnt vor dem „Ende der Volkspartei CDU“. Andrea Nahles fängt an zu vibrieren. Das Wort vom „Nicht-wie-ein-Kaninchen-auf-die-Schlange-schauen“ zeigt, was in der SPD gerade passiert. Das Ziel bei beiden: antreiben, zur Raison bringen und die Laune verbessern. Und das nicht nur in Leinefelde-Worbis oder Ochtendung.

Antreiben ist in Hessen nicht nötig. Die Parteien kämpfen. Alles, was Beine hat, ist auf den Gassen. Alle wissen, wie wichtig die nächsten Tage werden. Sie verteilen Traktate im Dauertalk mit den Wählern. Minister sind zum Anfassen da. Der Folklore-Wahlkampf ist nicht totzukriegen. Auch die Sozialen Netze laufen heiß. Noch eine Woche, dann ist Zähltag. Manchen schwant Böses.

Das macht die Situation nach der Bayern-Wahl und vor der Hessen-Wahl gerade aus: Noch sind die Urnen nicht einmal aufgestellt, da wird schon prognostiziert und taktiert, was das Zeug hält. Große runter, Grüne rauf, AfD mit Fragezeigen, bei den Liberalen und Linken stehen sie auch. Selbst wenn die Rechnung ohne den Wirt – den Wähler – gemacht wird, die Prophezeiungen entwickeln ihre Macht. Sie sind wie Monsterwellen, unberechenbar. Sie können weit tragen oder jeden unter sich begraben. Mit Rationalität hat das nichts mehr zu tun, eher mit Stimmung und Stimmungsmache. Aber auch das ist Politik.

Der Aktionismus im Lager der Parteien verdeckt, wer eigentlich noch was tun muss, damit für Hessen vernünftige Entscheidungen herauskommen: Die 4,38 Millionen Männer und Frauen, die wahlberechtigt sind, darunter knapp 62 000 junge Menschen, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Kreuzchen machen dürfen, haben die Hauptarbeit zu leisten. Drei Fragen brauchen Antworten.

Frage 1: Für welche Inhalte und Ziele stehe ich – und aufgrund welcher Haltung? Wie war die Welt einfach und stabil, als Wähler aus Prinzip die Kreuzchen bei ihren Parteien gemacht haben! Schnee von gestern. Der Wahlomat lässt Politik als Automatismus erscheinen. Einzelmeinungen rein, Votum raus. Das ist zu kurz gedacht. Politik hat immer mit Grundhaltungen zu tun: Wo und wofür stehe ich? Warum ist Braunkohleabbau im Hambacher Forst gut oder schlecht? Und wie sollte das „Stauland Hessen“ verkehrspolitisch nach vorn kommen? Selbstvergewisserung ist gefragt, und die bringt Tagesfragen immer mit Werten und Normen in Verbindung.

Frage 2: Wer ist der Politiker meines Vertrauens, den ich im Landtag sehe? Wahlen übertragen Macht und Kompetenzen an Politiker, die in Gremien Entscheidungen für alle treffen. Wer soll da für mich sitzen? Das ist eine Frage des Vertrauens. Hat sich der Kandidat bewährt? Es prüfe, wer sich für die nächsten fünf Jahre bindet!

Parlamente – bunter und schwieriger

Frage 3: Welche politische Konstellation halte ich für zukunftsweisend? Die Politik in Land und Bund ist bunter geworden und damit schwieriger. Das macht neue Konstellationen möglich, erzwingt sie geradezu. Es setzt aber bei den Gruppierungen auch den Willen zum Gespräch, zum Kompromiss und ein Mindestmaß an Toleranz voraus. Sonst blockiert der Politikbetrieb. In Hessen haben wir beides erlebt: den Abbruch der rot-rot-grünen Fantasien unter Andrea Ypsilanti, den Beginn des schwarz-grünen Projekts. Im Bund war Jamaika zum Greifen nah, bis Hasardeure um FDP-Chef Christian Lindner die Stagnation der Großen Koalition alternativlos werden ließen. Bei Wahlen ist es wichtig, die Koalitionsfähigkeit der Parteien zu bewerten. Wer darf rein ins Parlament – und wer draußen seine Meinung sagen? Wo ist der Rubikon in Sachen politischer Kultur überschritten?

Die Wähler haben am nächsten Sonntag nicht nur das Wort. Sie haben bis dahin die Aufgabe, sich die Entscheidung gut zu überlegen.