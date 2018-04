Eiskalte Mörder

Von Michael Klein

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Amoktäter von Münster ein psychisch kranker Mann. So wie der Germanwings-Pilot, der bei seinem Suizid 149 Menschen mit in den Tod riss. In Berlin tötete 2016 ein vorbestrafter Gewalttäter zwölf Menschen. Die beiden ersten Täter waren Deutsche, der dritte stammte aus Tunesien. Für die Opfer und ihre Angehörigen sind die Beweggründe für solche niederträchtigen Morde zweitrangig – ebenso wie die Nationalität der Täter. Denn wer heimtückisch und geplant Menschen umbringt, dazu noch in großer Zahl, der ist – unabhängig von der Schuldfrage – ein eiskalter Mörder.