Empfehlung für die Zeit nach Merkel

Denn Opposition ist ganz und gar nicht dasselbe wie Regieren. Derzeit kann die FDP lediglich deutlich machen, was sie anders machen würde, wenn sie denn könnte. Doch hier besteht das Dilemma. Gut ein halbes Jahr nach dem Jamaika-Aus hält man den Liberalen nach wie vor entgegen, „Ihr hättet ja gekonnt, wenn Ihr denn gewollt hättet“. Insofern ist es für die Partei umso wichtiger wahr- und ernstgenommen zu werden.

Gelingen könnte das den Freien Demokraten am ehesten bei den Themen Digitalisierung und Bildung. Hier besteht in der Tat großer Erneuerungsbedarf in Deutschland, wenn man den Anschluss an andere Industrienationen nicht völlig verpassen will. Und in Hessen haben die Freien Demokraten noch in diesem Jahr zumindest eine gute Chance, zu beweisen, dass sie auch regieren und gestalten können. Im Bund wird das noch eine Weile dauern.

Lindner – auch das machte er gestern deutlich – zielt auf die Zeit nach Merkel. Und im Pressegespräch rutschte ihm auch heraus, dass er bereits drei Nachfolger für den Parteivorsitz im Auge habe. Ein langes Festhalten an diesem Posten, käme für ihn nicht in Frage – gleichwohl er derzeit keineswegs amtsmüde sei. Lindner, noch keine 40 Jahre alt, kann die Zukunft in Ruhe planen. Sein Auftritt beim Parteitag mit starkem außenpolitischen Akzent und wenig populistischen Tönen zeigt, dass der Mann noch viel vor hat und sich dafür schon mal empfiehlt.