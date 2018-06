Erdbeben in der Parteienlandschaft

Einen Trend hat der Super-Wahltag bestätigt: Köpfe entscheiden Wahlen. Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) haben als Ministerpräsidenten zugelegt und dürften - in veränderter Konstellation - weiterregieren. In Sachsen-Anhalt wird die Regierungsbildung deutlich schwieriger, aber am CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff kommt - trotz Stimmenverlusten - keiner vorbei.

Wenn sie blauäugig sind, können sich alle Parteien freuen, die den Flüchtlingskurs der Kanzlerin unterstützen. Denn CDU, SPD und Grüne haben in je einem Bundesland am besten abgeschnitten. Und die Kanzlerin könnte sich, wenn auch sie blauäugig wäre, noch mehr freuen. Schließlich unterstützen die Wahlsieger Dreyer und Kretschmann ihre Politik - stärker als die CDU-Spitzenkandidaten in beiden Ländern, deren Absetzbewegung nicht gefruchtet hat. Und wenn es in Baden-Württemberg nach Hessen zur zweiten gemeinsamen Regierung mit den Grünen käme, hätte Merkels Union ihre Koalitionsoptionen 2017 klar verbessert. Hilfreich für die Kanzlerin ist auch, dass die FDP wieder da ist - und womöglich ganz schnell in der gewohnten Rolle des Züngleins an der Waage.

Flüchtlingspolitik war der große Mobilisator

Zumindest mit den Grünen ist aber das letzte Wort nicht gesprochen. Denn deren Verluste in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zeigen: In Baden-Württemberg haben nicht jene Grünen gewonnen, die das Bild der Partei im Bund prägen. Es sind die Kretschmann-Grünen, der konservative Teil der Partei. Es sind Menschen, denen es um die Bewahrung der Schöpfung geht, die im Ländle grün wählen, nicht um soziale Umverteilung. Bis zur Bundestagswahl werden die Grünen zeigen müssen, ob sie aus dieser Erkenntnis Lehren ziehen.

Solche Debatten stehen auch der SPD ins Haus. Die Nadelstiche des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin haben sich nicht ausgezahlt. Gewonnen hat Malu Dreyer, die Merkel unterstützt. Die SPD muss entscheiden, ob sie mit Gabriel in den Wahlkampf ziehen will, den die eigenen Leute beim jüngsten Bundesparteitag mit einem historisch schlechten Wahlergebnis abgestraft haben.

20 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland konnten am Sonntag wählen. Und sie haben so reichlich wie seit langem nicht von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Wenn man immer noch blauäugig ist, könnte man sagen: Die Gemäßigten, die Geradlinigen haben sich durchgesetzt. Wenn man aber realistisch ist, muss man konstatieren: Die Bundespolitik, konkret die Flüchtlingspolitik war der große Mobilisator dieser Wahl. Und da kommt man nicht am Befund vorbei: Dieser Super-Wahlsonntag kommt einem Erdbeben in der deutschen Parteienlandschaft gleich. Welche andere Parteineugründung hat in der bundesdeutschen Geschichte aus dem Stand Ergebnisse erzielt wie die AfD?

In den etablierten Parteien hofft man, dass der Spuk mit dieser Partei bald vorbeigeht. Dass Merkels Flüchtlingspolitik am Ende doch aufgeht. Wenn das Europa der freien Grenzen gerettet ist. Wenn nur noch die ins EU-Land kommen, die in der Heimat wirklich um ihr Leben bangen müssen. Nur: Die Probleme sind längst in Europa. Und das nicht erst, seit die große Flüchtlingswanderung im vergangenen Jahr begann.

Und die Probleme sind vielschichtig. Sie brechen sich Bahn in den Vororten von Paris ebenso wie in jenem berüchtigten Brüsseler Stadtteil, der Terroristen gebiert. Und sie sind längst näher gerückt, zuletzt ins tolerante Köln, wo seit der Römerzeit die Integration so gut funktioniert wie an kaum einem anderen Ort.

Die Probleme aber beschränken sich nicht auf junge Macho-Typen, die mit einem archaischen Welt- und Frauenbild im Kopf Gastfreundschaft mit Füßen treten. Was man in manchen Stadtteilen des Ruhrgebiets oder in Bautzen und Clausnitz erlebt, erinnert stark an die barbarischen Germanenstämme, die vor zweitausend Jahren den politischen und wirtschaftlichen Fortschritt links des Rheins zu zerstören versuchten. Die aufgeklärte römisch-germanische Gesellschaft in Köln erwehrte sich ihrer lange Zeit mit viel List, aber auch mit der gebotenen Gegenwehr.

Man könnte viel lernen aus der damaligen Zeit, als Gewaltbereite die Grundlagen des Wohlstands und der liberalen Gesellschaftsordnung zerstören wollten - so wie heute. Es sollte Mahnung genug sein, dass am Ende die Barbaren gewannen. Dass es viele hundert Jahre dauern sollte, bis die Menschen wieder an die Errungenschaften der Römerzeit anknüpfen konnten.

Nein, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber man darf getrost aus ihr lernen. Deshalb muss der liberale und weltoffene Staat eine wirkungsvolle Antwort auf die finden, die seine Existenz bedrohen. Die AfD, die in drei weitere Landtage eingezogen ist, wird die regierenden Parteien daran in doppelter Hinsicht erinnern.

Einerseits dadurch, dass die AfD den Finger in die Wunde zunehmender Kriminalität bestimmter Gruppen von Zuwanderern legt. Die Antwort kann nur sein, diese viel konsequenter als bislang zu bekämpfen, zugleich aber deutlich zu machen: Wenn ein paar junge Männer aus Afghanistan einen alten Mann aus Habgier töten, dann heißt das genau nicht, dass Afghanen verbrecherischer sind als Deutsche. Womit wir beim "Andererseits" sind: Die Nähe der AfD zu jenen Deutschen, die auf der Straße ungeniert die Hinrichtung von Politikern fordern und unabhängige Journalisten angreifen, mahnt zum viel konsequenteren Vorgehen gegen deutsche Extremisten.

Den Dialog mit der AfD suchen

Das Strafrecht allein aber löst nicht die gesellschaftlichen Verwerfungen, die aus dem Wahlergebnis vom Sonntag sprechen. Viele, die AfD gewählt haben, tragen keine Gewalt in ihrem Inneren. Ihnen muss klargemacht werden, dass man die Kriminellen nicht bekämpft, indem man die Friedfertigen angreift. Dass die Welt der Flüchtlinge so bunt ist wie die der Deutschen. Dass es weder für die einen noch für die anderen so etwas wie eine Kollektivschuld geben darf.

Das aber geht nur im Dialog. Es war das völlig falsche Signal, dass Malu Dreyer hier gesetzt hat, als sie eine Fernsehdebatte wegen der Teilnahme eines AfD-Politikers absagte. Wie will man denn die Menschen erreichen, die es zu der neuen Partei hinzieht, wenn nicht durch das Gespräch?

Das Wehklagen über vermeintlich unmündige Wähler ist nicht das Mittel der Wahl im Kampf gegen die AfD. Das funktioniert nur, indem man die vorhandenen Probleme - siehe oben - löst. Und indem man den Menschen viel besser als in der Vergangenheit den Sinn dessen erklärt, was man tut.