Europa braucht kühlen Kopf

Das TTIP-Abkommen ist erst einmal in den Schubladen verschwunden. Doch die Ängste vieler Bürger von damals sind heute neuen Sorgen gewichen. Sie lassen sich in zwei Worten zusammenfassen: „America first“. US-Präsident Donald Trump will den freien Warenverkehr durch eine Mauer von Schutzzöllen begrenzen. Freihandelsabkommen kommen auf den Prüfstand. Protektionismus heißt nun das neue Gespenst, das in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen herumgeistert. Inzwischen gewinnt es gefährlich an Konturen. Trumps Wirtschaftspolitik ist der fixen Idee verhaftet, dass Freihandel alle anderen Nationen groß mache – nur für die USA sei das ein schlechter Deal. Noch sind die angekündigten 25-Prozent-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte nur Drohungen. Ob sie tatsächlich kommen werden, vermag bei der Sprunghaftigkeit dieses US-Präsidenten niemand hundertprozentig vorauszusagen. Doch allein die Androhung reicht aus, um wie Sand im Getriebe der noch gut geschmierten Maschine namens Weltwirtschaft zu wirken. Die Börsen reagieren nervös und Exportnationen wie Deutschland sind beunruhigt.

Die Europäische Union ist vor die Herausforderung gestellt, eine adäquate Antwort zu geben. Ziel muss es sein, alles zu vermeiden, was einen Handelskrieg anheizt. Gegenmaßnahmen, die dazu geeignet sind, dass sich die Dinge weiter hochschaukeln, müssen in Brüssel gut überlegt sein. Wenn amerikanischer Whiskey, US-Jeans und Harley-Davidson-Edelmotorräder in Europa nun teurer würden, so ist das vor allem ein Hinweis an Trump: Schöne Grüße aus Brüssel – auch wir können ganz anders.“

Doch das reicht nur, um sich mal den Kropf zu leeren. Die Strategie der EU muss aber darauf gerichtet sein, ein Bündnis der Vernünftigen zu schließen. Auch jenseits des Atlantiks gibt es viele Bündnispartner – in den US-Unternehmen, in der Wissenschaft, im Kongress in Washington und – ja auch – bei den Republikanern. Selbst im Weißen Haus, im engsten Umfeld von Donald Trump, regt sich Widerstand und Verantwortungsbewusstsein. Protektionismus hat die Weltwirtschaft nicht zum ersten Mal in den Abgrund gerissen. Europa braucht nun einen kühlen Kopf, um am Ende das Schlimmste zu verhindern.