Fahrverbote lösen nichts

Die entscheidenden Fragen hat das Gericht nämlich gar nicht beantwortet – was allerdings auch nicht seine Aufgabe war. Wie sauber oder schmutzig ist der Diesel wirklich? Wiegt der hohe Ausstoß an Stickoxiden den geringeren Ausstoß von Klima-Schadstoffen womöglich auf? Wie willkürlich sind die Grenzwerte, wenn man weiß, dass für Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie das 23-fache der Höchstmenge auf der Straße erlaubt ist und selbst in normalen Büros ein höherer Grenzwert?

Bei Öko-Antrieben viel Luft nach oben

Und weil man den Autos von außen nicht ansieht, wie umweltfreundlich sie sind: Wie sollen Fahrverbote ohne eine entsprechende Kennzeichnung wie die blaue Plakette überhaupt kontrolliert werden? Schließlich: Was würden Fahrverbote für bestimmte Straßen bewirken, wenn die inkriminierten Autos dann auf benachbarte, auch für sie freie Straßen ausweichen?

Auf diese zentralen Fragen gibt es, wenn man ehrlich ist, auch nach dem Diesel-Urteil keine Antworten. Fest steht dagegen: Die Besitzer von Dieselautos sind in diesem Fall die Gelackmeierten. Die Autos, die sie im guten Glauben gekauft haben, damit gerade etwas Gutes für die Umwelt zu tun, werden plötzlich zu Dreckschleudern. Manche Aktivisten – und Journalisten, die sich wie solche aufführen – sprechen gar von „tödlichen Waffen“, weil durch Stickoxid Menschen stürben. Sie lassen komplett außen vor, dass die Grenzwerte für Stickoxide im Straßenverkehr völlig aus der Luft gegriffen sind, weil in anderen Lebensbereichen wesentlich höhere Werte gelten. Und sie ignorieren, dass Diesel-Pkw nur etwa ein Viertel aller Stickoxide in Deutschland ausstoßen. Zudem verengt die Debatte den Blick auf Krankheits- und Todesursachen in unzulässiger Weise: Diese sind nur in seltenen Fällen monokausal – sprich: Es ist angesichts einer Vielzahl von Schadstoffen in unserer Umwelt mit Blick auf die Gesundheit von Menschen fahrlässig, einen einzigen Stoff zum Sündenbock zu erklären. Krankheitsbilder sind in aller Regel komplexer als Umweltaktivisten es uns glauben machen wollen. Denkt man den Ansatz der Aktivisten zu Ende, müsste sich der moderne Industriestaat selbst ins Mittelalter katapultieren.

Fest steht ebenfalls, dass Autos in ländlichen Regionen wie Mittelhessen noch auf sehr lange Zeit das Fortbewegungsmittel der Wahl sein werden. Der Ausbau von Bus und Bahn, selbst wenn die Benutzung kostenlos wäre, würde hier ebenso wenig bewirken wie Mautgebühren. Menschen vorzuschreiben, wie sie sich fortbewegen sollen, stellt zudem einen schweren Eingriff in Persönlichkeitsrechte dar, die nur schwer zu den Grundsätzen eines liberalen Rechtsstaats passen. Busse und Bahnen werden ganz automatisch genutzt, wenn dies attraktiver ist als die Verwendung des Automobils – in Berlin, Frankfurt oder Köln ist das so. Aber in Niederbrechen, Steffenberg oder Solms?

Fahrverbote mag es nach dem Leipziger Urteil nun im Einzelfall und räumlich begrenzt geben – gesünder werden die Menschen dadurch aber vermutlich kaum. Es führt kein Weg daran vorbei, Autos generell umwelt- und gesundheitsfreundlicher zu machen. Selbstverständlich ist das Aufgabe der Hersteller, die besonders in Deutschland diese Aufgabe über Jahre verschlafen haben. Natürlich müssen sie – und nicht der Steuerzahler – dafür geradestehen, wenn versprochene Abgaswerte nicht eingehalten werden. Konkret zum Beispiel mit der Hardware-Umrüstung bei betroffenen Dieselfahrzeugen. Aber vormachen sollte man sich nichts: Auch das zahlen nicht die millionenschweren Konzernlenker aus dem eigenen Portemonnaie, sondern die Käufer der Marke über den Neupreis künftiger Modelle. Und bei den alternativen Antrieben, beileibe nicht nur beim Elektroauto, ist gerade für die berühmte deutsche Ingenieurskunst noch viel Luft nach oben.