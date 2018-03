Per Ad-hoc-Mitteilung hatte Volkswagen 2015 wissen lassen, bei 800 000 Fahrzeugen sei es zu „nicht erklärbaren Werten“ bei der CO2-Messung gekommen. Übersetzt hieß das, dass die Autos mehr Sprit verbrauchten als in den Hochglanzprospekten angegeben.

Wirklich überraschend wäre es für die VW-Fahrer aber allenfalls gewesen, wenn der Konzern mitgeteilt hätte, dass die Fahrzeuge tatsächlich nur so viel verbrauchten wie angegeben. Allein die Praxis widerlegt dies millionenfach Tag für Tag.

Dass dies von Verbrauchern wie der Politik seit Jahrzehnten klaglos hingenommen wird, liegt am heiligen Status, den die Vehikel hierzulande haben. Zugleich sorgen Fehler im System dafür, dass die Autobauer trotzdem den Schein waren können.

In den allermeisten Fällen lassen sich die Autos nämlich mit den angegebenen Verbrauchswerten fahren. Wer eher schlank und nicht zu groß ist, auf Gepäck und Mitfahrer ebenso verzichtet wie auf den Gebrauch der Klimaanlage und anderer elektrischer Hilfestellungen, bei angenehmen Frühlingstemperaturen im Flachland auf möglichst ampelfreien Strecken unterwegs ist, früh in den nächsthöheren Gang schaltet und dabei nicht schneller als 90 Stundenkilometer fährt, schafft das.

Um zu realistischeren Werten zu kommen, müsste der Gesetzgeber vorschreiben, dass unabhängige Institutionen die Verbrauchswerte ermitteln. Vorgabe müsste zudem sein, dass stichprobenartig ausgesuchte Fahrzeuge nach einem Jahr im Gebrauch diese Werte auch nicht mehr als zwei bis drei Prozent überschreiten dürften.

Wäre das so, könnten VW, Mercedes, BMW und Co. in den kommenden Jahren nur noch elektrisch betriebene SUVs verkaufen, weil sie andernfalls die strenger werdenden EU-Vorgaben für den Flottenverbrauch niemals einhalten könnten.

Das freilich sind hierzulande utopische Vorstellungen. Wer es sich leisten kann, fährt größer, schwerer und schneller, derweil der neue Verkehrsminister ankündigt „sehr, sehr, sehr ernste“ Gespräche mit den Autokonzernen führen zu wollen. Die Umweltziele hatte die neue Regierung schon vorher einkassiert.