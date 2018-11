Gedenken spiegelt Gegenwart

Düpiert fühlten sich schon damals nur die Ewiggestrigen, für die schon 1985 die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker eine Provokation gewesen war. Den 8. Mai 1945, den Tag der deutschen Kapitulation, bezeichnete von Weizsäcker als das, was er war: der „Tag der Befreiung“.

Gut 14 Jahre nach der Feier in der Normandie wurde am vergangenen Wochenende im Wald von Compiègne und in Paris an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Und die Vorzeichen sind gänzlich anderer Natur. Heute befindet sich Europa in seiner schwersten Krise nach 1945. Zwar folgten 60 Staats- und Regierungschefs der Einladung von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Doch die große Zahl korrespondiert nicht mit einer großen Einigkeit, es nicht noch einmal zuzulassen, dass übersteigerter Nationalismus die Völker ins Verderben führen kann. Macron findet derzeit wenig Bündnispartner , die sich für die europäische Sache verkämpfen. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump sieht die EU als lästigen Konkurrenten um die ökonomische Dominanz in der Welt. Und Russlands Präsident Wladimir Putin lässt keine Gelegenheit aus, Europa zu spalten.

Und die Europäische Union selbst driftet auseinander, antieuropäische Populisten haben Oberwasser. Fliehkräfte – siehe Brexit – wirken. Der Europäer Macron weiß Angela Merkel zwar grundsätzlich an seiner Seite , doch die deutsche Kanzlerin ist politisch geschwächt. Deutschland ist derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt – das ist ein halbes Jahr vor der Europawahl ein großes Manko.

Ins Bild passt, dass AfD-Chef Alexander Gauland versucht, Merkel mit ihrer Teilnahme am Gedenken in Paris zu diffamieren. Sie schlage sich auf die Seite der Sieger. Fehlt nur noch, dass Gauland Merkel in eine Reihe mit den sogenannten „Novemberverbrechern“ stellt. Das waren nach ultrarechter und Nazi-Darstellung diejenigen Politiker, die am 11. November im Wald von Compiègne mit ihrer Unterschrift unter den Waffenstillstand die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg einräumten. Es war das Kalkül der Obersten Heeresleitung, Männer wie den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger zur Übernahme dieser Aufgabe zu drängen. Um sich hiernach selbst als diejenigen darzustellen, die im Felde unbesiegt geblieben seien. Erzberger bezahlte das mit seinem Leben. Er wurde 1921 von Schergen der extremen Rechten ermordet.