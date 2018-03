Guter Rat von der Leine

Da triumphierte sie bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Beobachter sprachen damals von der „Überraschung des Superwahljahrs“, aber bei näherem Hinsehen hatte das nichts mit Zauberei zu tun. Der Erfolg hatte einen einzigen Namen: Stephan Weil.

Was der Ministerpräsident aus Hannover den Genossen so kurz nach der vergeigten Bundestagswahl vorgemacht hatte, hätte zur Leitschnur für die folgenden Monate werden können. Tatsächlich machte die SPD das Gegenteil dessen, was ihr in Niedersachsen den Erfolg beim Wähler verschafft hatte: Sie verlor sich in endlosen Debatten über Themen, die außer ihr selbst kaum jemanden interessierten. Garniert mit einem gnadenlosen Machtkampf im Willy-Brandt-Haus wuchs daraus jene giftige Suppe, die an der Basis der Partei niemand mehr auslöffeln wollte. Der weitere Niedergang der Sozialdemokratie war programmiert.

Stephan Weil hat nun seiner Partei geraten, wie sie aus dieser Sackgasse herauskommt. Sie sollte auf den Rat von der Leine hören. Auf ihren Parteitagen im Dezember in Berlin und dann gleich zu Beginn des Jahres in Bonn hatte die SPD bis zur Erschöpfung über Themen wie Bürgerversicherung, Freihandelsabkommen oder Vorratsdatenspeicherung diskutiert. „Systemdiskussionen interessieren kaum jemanden“, sagt dazu Stephan Weil, womit er den Kern des Problems trifft: Viele Parteitagsdelegierte, allen voran der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, sind weit weg vom Lebensalltag eines großen Teils der Menschen in Deutschland. Sigmar Gabriel wies darauf beim Parteitag in Berlin indirekt hin, als er SPD-Bürgermeister in den Delegiertenreihen vermisste. Während viele Parteitagsredner einem großzügigen Familiennachzug für vorübergehend hier lebende Flüchtlinge das Wort redeten, erleben Sozialdemokraten vor Ort auch die Kehrseite einer Politik der offenen Tür.

Dem Volk aufs Maul zu schauen heißt nicht, ihm nach dem Mund zu reden – das ist die Taktik der Radikalen. Aber die SPD wird erst wieder in die Erfolgsspur kommen, wenn sie sich den wichtigen Alltagsproblemen der Menschen zuwendet. Für die stehen die innere wie die soziale Sicherheit ganz oben – währenddessen kreist die Debatte in der SPD um das Für und Wider einer Regierungsbeteiligung. Seit Wochen. Und dank Kevin Kühnert. Eine Partei, die ihre eigenen Befindlichkeiten derart in den Vordergrund stellt, verschreckt am Ende alle – und treibt sie in die Arme der Bauernfänger.

16 Prozent werden nicht das Ende der SPD-Geschichte sein. In welche Richtung es allerdings geht, das hat die Partei selbst in der Hand. Verstehen wirklich alle in der SPD, wie Stephan Weil die Wahl im Oktober gewonnen hat? Ist wirklich allen klar, dass die Prozentzahlen sehr schnell wieder nach oben gehen können, wenn die SPD mit stattlicher Ministerriege wieder Politik für die Menschen macht statt sich selbst zu zerfleischen? Und: Ist wirklich allen bewusst, dass der Gang in die Opposition die Lage nur verschlimmern würde?