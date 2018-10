Jetzt wird Tacheles geredet

So vertrackt ist die Lage in Bund und Ländern. Sie ist gekennzeichnet durch den Versuch der Regierungsparteien, die Verhältnisse irgendwie zu kontrollieren, obwohl der Karren auf der schiefen Piste immer mehr an Fahrt aufnimmt.

Aber bleiben wir zunächst in Hessen. Um den Gießener Volker Bouffier führt bei der Regierungsbildung kein Weg herum. Seine CDU ist stärkste Fraktion trotz schmerzlicher Verluste. Der Merkel-Malus trifft ihn hart. Aber der Mann hat Optionen. Partner sind da: Tarek Al-Wazir und Priska Hinz haben schon in den ersten Reaktionen angekündigt, die Grünen würden mitregieren. Und zwar selbstbewusster als je zuvor. Ein paar Prozentpunkte mehr, und der Wahlausgang wäre für die Grünen noch komplizierter, weil herausfordernder geworden. Schon war die Rede vom zweiten grünen Ministerpräsidenten neben dem Stuttgarter Winfried Kretschmann, die Erwartungen wuchsen in den Himmel. So aber könnte die geräuschlos arbeitende Koalition weitermachen, Tarek Al-Wazir kann abwarten und seine Position ausbauen – und Hessen eine Blaupause für neue politische Konstellationen in Berlin abgeben. Sollte es mit den Stimmen nicht reichen, der Liberale René Rock – mit Rückendeckung des Parteichefs Christian Lindner – ist ja bereit, für die Regierungsmehrheit im Wiesbadener Landtag zu sorgen.

Keine Rolle in dem Spiel hat Thorsten Schäfer-Gümbel. „TSG“ ist unbestritten ein kompetenter Kämpfer. Er kennt die Tiefen der Landespolitik und als SPD-Vize ist er leidgeprüft. „Zukunft jetzt machen“ – der Slogan war dann doch zu schwach. Die Wähler suchen Leitbilder. Und da wird dem Genossen zu wenig zugetraut. Dreimal als Herausforderer gescheitert, das kann nur eine persönliche Konsequenz haben.

Es geht mehr um Themen als um AfD

Erfreulich bei allem: Es ging bei der Wahl vor allem um zukünftige Koalitionen, in Hessen wie auch im Bund. Dass die AfD nun auch im Hessischen Landtag sitzt, wird missmutig zur Kenntnis genommen. Sie bleibt politisch isoliert. Die gesellschaftlichen Ursachen für das Abdriften ganzer Wählerschaften in die AfD-Gefolgschaft sind allerdings damit längst nicht beseitigt.

Wie weiter im Bund? Nach der Denkzettel-Wahl muss hier nun Tacheles geredet werden. Jetzt geht es in den innerparteilichen Kampf um die Macht – und eine Zukunft ohne Angela Merkel. Sie wird persönlich für das politische Desaster der CDU verantwortlich gemacht. Es ist leicht vorstellbar, dass nach den Niederlagen in Bayern und Hessen der Parteitag im Dezember zum Scherbengericht wird. Was die SPD-Spitze macht, ist abzusehen: Sie kennt sich mit Selbstzerstörung gut aus.