Leichte Brise in schlappe Segel

Doch Schlag Montagmittag musste die SPD erneut eine bittere Pille schlucken. Die neueste Umfrage zur Hessenwahl im Oktober raubt ihr derzeit nahezu jegliche Hoffnung auf eine Rückkehr an die Macht. Schwarz-Grün legt entgegen dem Hessentrend vom Januar wieder zu und ist nur noch hauchdünn von einer neuerlichen Mehrheit entfernt. Da keine Zerrüttungstendenzen zwischen CDU und Grünen erkennbar sind, deutet also vieles auf „Weiter so“ in Hessen hin. Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir schien das für die Grünen so erfreuliche Ergebnis der aktuellen Meinungsumfrage beim Redaktionsbesuch vergangene Woche in Wetzlar vorauszuahnen. Er gab sich zuversichtlich. Nicht ohne natürlich auf die grüne Eigenständigkeit zu pochen.

Die SPD hingegen bekommt in Hessen knallhart den Verdruss zu spüren, den die Bundes-SPD aufgrund ihrer desaströsen Dauerbeschäftigung mit sich selbst beim Wähler auslöst. Entgegen den Januar-Umfragewerten, die den Sozialdemokraten Hoffnung auf ein – wenn auch sehr zaghaftes – Heranrobben an die CDU machten, geht es jetzt tief hinab. Die hessische SPD muss nun darauf setzen, dass nach Ostern tatsächlich die GroKo in Berlin ihre Arbeit aufnimmt, möglichst geräuscharm arbeitet und der Wähler das unharmonische Präludium bis zum 28. Oktober, dem Tag der hessischen Landtagswahl, vergessen haben wird.

Einstweilen muss der Blick auf den Frankfurter Stadtplan das sozialdemokratische Herz erwärmen. Feuerrot ist er nach dem ersten Wahlgang, mit wenigen schwarzen Flecken. Fast überall lag Feldmann, der Überraschungssieger von 2012, vorn. Auch in schwarze Stammbezirke schaffte es der Amtsinhaber. Am 11. März wird sich in der Stichwahl zeigen, ob die SPD damit etwas Wind in die schlappen Segel bekommt für den Dauerlauf bis zur Landtagswahl am 28. Oktober.

Natürlich ist die Frankfurter OB-Wahl mit ihren rund 500 000 Wahlberechtigten keine kleine Hessen-Wahl. Dazu ist das urbane Milieu der Mainmetropole zu speziell. Auch die geringe Wahlbeteiligung relativiert den Glanz eines Wahlsiegs am Main. Und dennoch: Für die SPD ist momentan jeder Strohhalm aus Gold. Dass Feldmann gewinnt, gilt als wahrscheinlich. Doch was heißt dies schon – dazwischen liegt noch der Ausgang des SPD-Mitgliedervotums am 4. März.