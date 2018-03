Mehr als nur winke, winke

Vielleicht war es der letzte offizielle Besuch der britischen Königin in Deutschland. Auf jeden Fall schließt sich mit ihm ein Kreis. 1965 reichte die junge Monarchin bei ihrem Besuch im einstigen Feindesland den Deutschen die Hand zur Versöhnung. Gestern setzte Elizabeth II. mit ihrem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen ein Zeichen gegen das Vergessen. Sie erwies den Opfern des Holocaust, dem durch Deutsche begangenen schrecklichsten Menschheitsverbrechen, die Ehre. Es war der erste Besuch der Queen in einem Konzentrationslager und es war ihr ausdrücklicher Wunsch, an die Stätte des Grauens zu kommen, die von britischen Soldaten vor 70 Jahren befreit worden war.

Mittlerin im europäischen Dissens

Man kann sich fragen, warum Elizabeth II. die Reise nach Bergen-Belsen erst so spät unternahm. Warum das Protokoll diesen Gang bei ihren Staatsbesuchen zuvor nicht vorgesehen hatte. Wichtig ist, dass es jetzt endlich geschehen ist. Denn es verleiht diesem Besuch nun die über den Augenblick hinausreichende Bedeutung. Er wird dadurch historisch zu mehr als einem Potpourri schöner Bilder, die eine umjubelte alte Dame zeigen, die weiß behandschuht freundlich ihren Fans zuwinkt.

Vom Queen-Besuch sollte mehr im Gedächtnis bleiben als die Erinnerung an fesche Roben und schicke Hüte. Fast schon artete dies in einem Wettstreit um Kopfbedeckungen aus, denn die deutsche First Lady Daniela Schadt und Hessens Ministerpräsidenten-Gattin Ursula Bouffier wollten ganz offenkundig nicht im königlichen Schatten stehen.

Sicher: Die Queen erwies sich bereits in den vergangenen Tagen auch als Mittlerin im europäischen Dissens zwischen der Insel und dem Kontinent. Eine Herzdame als Trumpfkarte, die Großbritanniens Premier David Cameron geschickt zu spielen vermochte. Wobei die deutsche Kanzlerin, Angela Merkel - apropos: sie trug weder Hut noch Robe, sondern Blazer und damit Business as usual - sich auch ohne diese royale Charmeoffensive der Bedeutung des britischen Verbleibs in der Europäischen Union bewusst ist. Sie hat des Öfteren angekündigt, die britischen Reformwünsche zu unterstützen. In der innerbritischen Debatte pro oder kontra EU indes könnte man den Auftritt der Queen als gelungene Parteinahme sehen. Und das kann der europäischen Sache nur guttun.

Drei Tage hat die Queen Deutschland verzaubert. Mit ihrem Besuch in Bergen-Belsen hat Elizabeth II. bewegende Momente der Stille und des Gedenkens ans Ende der Reise gesetzt. Wie viel ihr daran lag, zeigt, dass sie sich verhältnismäßig viel Zeit für das Gespräch mit Überlebenden und britischen Veteranen nahm. Manch einer in Großbritannien mag sich an die Kriegsjahre erinnert haben, als der Teenager Elizabeth und ihre kleine Schwester Margaret die britischen Kinder via BBC trösteten. Diese Queen kann mehr als winke, winke.

BERICHT S. 1, ARTIKEL AUF DIESER SEITE