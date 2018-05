Muss es erst Tote geben?

Die Bahn liefert darauf bislang keine schlüssigen Antworten. Daher drängt sich der Verdacht auf, dass die Bahn hier an Sicherungstechnik gespart hat – und das im Wissen um die Lebensgefährlichkeit dieses Bahnübergangs. Selbst wenn ein Fahrfehler die Ursache für das Unglück war: Darauf zu verweisen, ist den Opfern gegenüber zynisch.

Die Bahn müsste alles tun, um solche Unfälle zu vermeiden. In Gießen tat sie das offensichtlich nicht. Fest steht: An dem Bahnübergang ist es bereits mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Zügen und Lastwagen gekommen. Die Gemeinde hat die Bahn auf die Gefahrensituation hingewiesen – ohne viel zu bewirken. Eine elektronische Überwachung soll die Bahn abgelehnt haben – also eine Sicherung, wie sie die Bahn in ihrem Internet-Auftritt lobpreist. Reichen nun die Schwerverletzten vom Dienstag – oder muss es wirklich Tote geben, bevor die Bahn reagiert?

Früher gab es an vielen Bahnübergängen Wärter, die Unglücke wie in Gießen verhinderten. Heute gäbe es zumindest die Möglichkeit, via Sensoren überall auszuschließen, dass sich eine Schranke senkt, wenn ein Auto auf dem Übergang steht. Ob das Auto dort aufgrund eines Fahrfehlers steht oder nicht, darf bei Gefahr für Leib und Leben anderer keine Rolle spielen.

Es gibt keine absolute Sicherheit – auch nicht im Bahnverkehr. Neben Unfällen, die unvermeidbar sind, gibt es solche, die hätten verhindert werden können. Falls sich herausstellt, dass die Bahn eine bessere Sicherungstechnik in Gießen womöglich aus Kostengründen oder fragwürdiger interner Richtlinien abgelehnt hat, dann gehört das Gießener Unglück in die zweite Kategorie. Das muss dann Konsequenzen haben – für alle Bahnübergänge.