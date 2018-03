Noch ein Rumpelstilzchen?

Auch wenn die offiziellen Reaktionen gute Miene machen: Die Wahl Andrzej Dudas zum Präsidenten lässt einen Rechtsruck in Warschau erwarten. Seine Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) wird gestärkt in den Wahlkampf für die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen gehen und alles daransetzen, die national-konservative Wende zu besiegeln. Grausige Zeiten, in denen die Zwillingsbrüder Lech und Jaroslaw Kaczynski die deutsch-polnischen Beziehungen auf einen Tiefpunkt brachten und die Europapolitik in schwere Gewässer manövrierten, kommen in Erinnerung.

Schon Dudas Kandidatur - eingefädelt natürlich von Parteichef Jaroslaw Kaczynski - war die perfekte Besetzung: Der unverbrauchte Herausforderer gab sich im Gegensatz zum bisherigen Präsidenten Bronislaw Komorowski basisnah und den Problemen vor allem der jüngeren Polen und der Landbevölkerung aufgeschlossen. Sie quälen Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Chancen. Ein ähnliches Bild wie in Südeuropa.

Weil sich zu wenig bewegte und die soziale Lage sich nicht verbesserte, verlor die liberale und selbstzufriedene Bürgerplattform die Unterstützung der Gruppen, die ihr 2007 zum Erdrutsch-Wahlsieg verholfen hatten. Sollte Duda eine Neuauflage der kompromisslosen Haltung in europäischen Fragen und der harschen Kritik gegenüber Russland, wie Kaczynski sie betrieben hat, unternehmen, wäre das für die deutsche und europäische Außenpolitik eine schwere Belastung.

Szenerie noch unkalkulierbarer

Es reicht doch an Herausforderungen: Mit dem Rumpelstilzchen-Kabinett eines Alexis Tsipras, der zwischen Reformversprechungen und dem Schutz seiner politischen Klientel hin- und herpendelt, sind Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminsiter Wolfgang Schäuble und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker voll und ganz beschäftigt. Außerdem sind sie konfrontiert mit dem Militärparaden-Gehabe und der brutalen Intessensphären-Politik des Kremlchefs Wladimir Putin. In der Ukraine-Krise zeigt Putin dem Westen klare Grenzen auf. Und: Europa hält sich daran, wie jetzt beim Gipfel in Riga klar wurde.

Die Europäische Union sieht sich nicht in der Lage, den östlichen Partnerländern konkrete Perspektiven für einen EU-Beitritt und Visafreiheit zu geben. Die papierenen Vereinbarungen müssen vor allem in der vom Krieg zerrissenen Ukraine mit Enttäuschung wahrgenommen werden.

Mit einem unkalkulierbaren Polen könnte diese Szenerie noch unübersichtlicher werden.