Nur ein erster Schritt

Nicht zuletzt wegen des dramatischen Fachkräftemangels ist die geplante Regelung auch kontraproduktiv. Denn für viele junge Familien sind die Kosten der Kinderbetreuung ein wichtiger Punkt bei der Frage, ob beide Partner wieder arbeiten gehen.

Dass in dieser Hinsicht Bedarf besteht, zeigt ein Blick in die Statistik: Laut der aktuell verfügbaren Zahlen wünschten sich im Jahr 2015 noch 43,2 Prozent der Eltern mit unter Dreijährigen eine Betreuungsmöglichkeit. Ein Jahr später lag dieser Wert bereits bei 46 Prozent. Tendenz steigend.

Auch aus einem anderen Grund ist das neue Gesetz nur halbherzig: Die 135,60 Euro Landespauschale pro Kind und Monat speist sich zur Hälfte aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Dieser Topf steht Städten und Gemeinden ohnehin zu. Was das Land ihnen an der einen Stelle herausnimmt, können diese logischerweise an anderer Stelle nicht mehr ausgeben.

Erzieher und Lehrer beklagen schon lange, dass Erziehungsaufgaben immer mehr auf Kita und Schule verlagert werden. Gründe sind weiter zunehmende Berufstätigkeit ebenso wie die Tatsache, dass immer weniger junge Eltern selbst eine Erziehung im klassischen Sinne genossen haben. Vor diesem Hintergrund müssen auch Kindergärten, Kitas und Horte personell deutlich besser ausgestattet werden. Dafür aber reichen die von der Regierungskoalition in Aussicht gestellten Mittel bei weitem nicht.

In diesem Sinne ist das neue hessische Kita-Gesetz ein richtiger Schritt – aber eben nur ein Schritt. Das Ziel ist damit noch lange nicht erreicht.