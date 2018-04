Privatsphäre muss sicher sein

Von Klaus P. Andrießen

Soll es demnächst zum Standard in Kriminalfällen werden, dass sich die ermittelnden Beamten per Fingerabdruck-Datenbank schnell einmal ausdrucken lassen, wer denn so alles am Tatort gewesen ist? Das wäre immerhin denkbar, wenn es nach dem Willen der EU-Kommission geht und in absehbarer Zeit die Fingerabdrücke von eine halben Milliarde Menschen auf Knopfdruck verfügbar sein könnten.