Unruhige Zeiten – auch in Hessen

Genützt hat Bouffier seine Merkel-loyale Haltung mit Blick auf die Umfragewerte zum Ausgang der Hessenwahl bislang nicht. Dort wird die CDU inzwischen unter 30 Prozent gehandelt. Das käme gegenüber 2013 einem Verlust gleich, der sich annährend in dem Bereich der 10 Prozent abspielt. Genau so viel hat die CSU am Sonntag mit der umgekehrten Strategie – der Konfrontationspolitik gegenüber der Bundeskanzlerin – verloren.

Zehn Prozent minus, das ist ein Ergebnis, das eigentlich die Frage nahelegt, wer dafür denn die politische Verantwortung übernehmen will. Die CSU-Granden entziehen sich derweil einer Antwort geschmeidig, reden sich ihre 37 Prozent inzwischen schon fast schön. Wohl wissend, dass sie trotz des Verlusts der absoluten Mehrheit nicht nur über eine Machtoption verfügen. Und das sich abzeichnende Bündnis mit den Freien Wählern ist eine Kröte, die Söder gerne schlucken wird. Solange er sich nur nicht mit den ungeliebten Grünen an einen Kabinettstisch setzen muss. Ganz zu schweigen davon, dass der schlimmste Alptraum der CSU nicht Wirklichkeit geworden ist: eine Mehrheit jenseits der CSU – ohne die AfD.

Die Ausgangslage in Hessen ist in mancher Hinsicht eine andere. Hier regieren CDU und Grüne seit fünf Jahren überraschend geräuschlos und konsensorientiert. Doch während die Grünen daraus Honig saugen und in den Umfragen zulegen, kämpft Bouffier gegen einen Abwärtssog. Zwar sieht es zurzeit nicht danach aus, dass die CDU in Hessen nach dem 28. Oktober nicht mehr an der Regierung beteiligt sein könnte. Eine Wechselstimmung zu Rot-Rot-Grün oder einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist nicht erkennbar.

Auch wenn der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel deutlich mehr Zugkraft besitzt als sein bayerisches Pendant Nathalie Kohnen: Das SPD-Debakel in Bayern dürfte ihm kaum den Rückenwind geben, den er benötigt, um das Ruder herumzureißen. Dazu wird der SPD-Vize außer im Hessen-Wahlkampf noch an einer weiteren Front gefordert sein: In der Bundespartei nehmen die Selbstzerfleischungstendenzen bis hin zu Rufen, die große Koalition in Berlin zu beenden, dramatisch zu.

Ganz anders die hessischen Grünen. Ihnen könnte das gute Abschneiden der Partei in Bayern zusätzlich Wind unter die Segel bringen. Was den bajuwarischen Grünen aber vermutlich versagt bleibt – die Regierungsbeteiligung – ist für die Grünen auch hierzulande dennoch kein Selbstläufer. Schwarz-Grün hat derzeit in Umfragen keine Mehrheit.

In Hessen zeichnen sich nun zwei mögliche Machtkonstellationen ab: Jamaika-Bündnis oder große Koalition. Eines ist jetzt schon sicher: Die Zeiten in Hessen werden unruhiger. Dreier-Bündnisse haben naturgemäß stärkere Fliehkräfte. Und eine große Koalition ist angesichts des ständigen Rosenkrieges in Berlin nicht per se ein Bollwerk für politische Stabilität.

Und die wird es brauchen: Auch in Hessen wird voraussichtlich die AfD in den Wiesbadener Landtag einziehen. Die Rechtspopulisten wären dann in allen Landesparlamenten vertreten. Nach den Ursachen dafür wird man tiefer schürfen müssen, als nur die Flüchtlingsfrage in den Blick zu nehmen. Das lehren die so unterschiedlichen Wahlkämpfe in Bayern und Hessen.