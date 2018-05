Unterschätzte Mitte

Macrons Sieg ist also ein klarer Sieg der Mitte. Offenbar ist eine wachsende Zahl von Franzosen ideologischer Debatten überdrüssig. Ein Pragmatiker wie Macron ist offensichtlich der Typ Politiker, der Extremisten auf Distanz zu halten vermag. So wie Kanzlerin Angela Merkel das schon seit beinahe zwölf Jahren in Deutschland tut.

Wie man die unideologische Mitte der Gesellschaft unterschätzen kann, hat an diesem Wochenende gerade erst wieder die Linkspartei bewiesen. Wer Friedenseinsätze der Bundeswehr als Kriegstreiberei geißelt, wer gegen ein Verteidigungsbündnis opponiert, das die militärische Macht der Nationalstaaten domestiziert, wer das von anderen verdiente Geld großzügig umverteilen will – der findet zum Glück in Deutschland keine nachhaltige Resonanz. Das ist ebenso beruhigend wie die Tatsache, dass rechtsextremes Gedankengut weder in Deutschland noch in Frankreich dauerhaft verfängt.

Macron und Merkel sind der gemäßigte, mehrheitsfähige Gegenpol – mitten in Europa. Jetzt kommt es darauf an, dass sie etwas daraus machen. Wichtigste Aufgabe: Innere Sicherheit. Womöglich kann Merkel da von Macron lernen, der Gewalttäter länger als bislang im Gefängnis sehen möchte. Denn dass aus manchen von ihnen Terroristen werden, weiß auch die Mitte.