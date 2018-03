Verzerrte Wahrnehmung

"Piloten streiken am Mittwoch", "Piloten streiken auch am Donnerstag", "Piloten streiken auch am Freitag", "Piloten streiken auch am Samstag" ... Vorzugsweise am späten Abend verschickt die Gewerkschaft Cockpit ihre Streik-Ankündigung und löst damit regelmäßig eine Eilmeldung der Deutschen Presse-Agentur aus. Die Gewerkschaft hätte es auch weniger spektakulär machen können, indem sie einfach gesagt hätte: Piloten streiken die ganze Woche. Oder noch besser: Piloten streiken bis auf Weiteres. Oder: Piloten arbeiten gar nicht mehr. Doch das hätte nur eine Eilmeldung produziert - und damit weniger mediale Beachtung.