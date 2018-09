Was Merkel tun muss

Es ist nämlich nicht so, dass Angela Merkel sich in den Hinterzimmern nicht auskennt. Wer so lange wie sie im Haifischbecken der Politik den Kopf über Wasser hält, weiß um seine eigenen Talente. Wie viele Gegner hat sie nicht schon, freundlich lächelnd, aus dem Weg geräumt. Und wurde ihr nicht schon von Beginn an das Ende ihrer Kanzlerschaft von den Leitmedien der Republik immer wieder vorausgesagt? Nichts ist passiert.

Wer auf die Idee käme, den Sturz Merkels auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember zu versuchen, dem wäre danach nicht mehr zu helfen. Niemand kann wirklich kalkulieren, was dann passiert. Neuwahlen wären dann wohl unausweichlich. Und auch die Kritiker Merkels wären in diesem Fall die Verlierer: Käme die Kanzlerin nämlich auf die Idee, Neuwahlen über das Vehikel der Vertrauensfrage herbeizuführen wie Gerhard Schröder 2005, dann verlören auch viele der Kritiker ihr Mandat im Bundestag. Insofern war die Entmachtung Kauders bereits ein Spiel mit dem Feuer.

Wären Neuwahlen aber in einer offenbar verfahrenen Lage nicht ohnehin das Beste? Und wären sie auch im Sinne des Grundgesetzes?

Zunächst einmal sieht unsere Verfassung Wahlen alle vier Jahre vor – und nicht nach Belieben. Schlechtes Regieren ist kein Grund, dass diese Regel durchbrochen wird. Das gilt übrigens gerade auch in den USA.

Neuwahlen wären im Moment aber auch kein Gewinn für unser Land. Dabei geht es nicht um das aktuelle Umfragehoch der AfD, das einen solchen Weg wenig erstrebenswert macht: Es geht um das Gesamtresultat.

Nach der politischen Stimmung im Land verlöre die große Koalition ihre Mehrheit – und falls nicht, stünde die SPD diesmal sicher nicht mehr bereit. Andererseits reichte es bei Weitem nicht für eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei – und schon gar nicht für Rot-Grün. Bliebe als einzige Option Jamaika: Union, Grüne, FDP. Angesichts starker Grüner wäre dieses 2017 gescheiterte Bündnis rechnerisch wohl möglich. Aber sicher ist auch das nicht. Klar ist nur, dass FDP-Chef Christian Lindner, der eine herzliche Feindschaft zu Angela Merkel pflegt, in einer komfortablen Verhandlungsposition wäre: Von ihm hinge plötzlich das Schicksal der Republik ab. Es ist umfassend recherchiert worden, wie Lindner das mögliche Bündnis 2017 gegen die Wand fahren ließ. Wer gibt die Garantie dafür, dass er gut ein Jahr später ohne Merkel am Verhandlungstisch eine andere Strategie verfolgen würde?

Der Kern des AfD-Erfolgs

Man kann ein stabiles, erfolgreiches Land auch in eine Krise reden. Das aktuelle Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher zeigt, dass eine florierende Konjunktur auch in Deutschland nicht naturgegeben ist. Psychologie hat einen immensen Einfluss auf die Wirtschaft. Und psychologisch schadet ihr politische Instabilität am meisten.

Was sich indes gegen Merkel richtet, ist vor allem Hass. Wäre es Vernunft, könnte man sehen, dass 2015 Bundeswehrsoldaten im Einsatz gegen Flüchtlinge nicht wirklich die bessere Wahl gewesen wären. Und dass der Zustrom an Flüchtlingen – dank Merkels Außenpolitik – längst in verträglichen Bahnen verläuft.

Aber Merkel könnte auch etwas sehen: dass Gewalttäter, unabhängig von ihrer Herkunft, milde Gerichtsurteile immer wieder als Signal eines schwachen Staates deuten. Und es dann wie in Chemnitz oder 2016 in Berlin zu Schlimmerem kommt. Wenn Richter versagen, kann der Gesetzgeber nicht zuschauen. Merkel muss verstehen, dass dies der Kern des AfD-Erfolgs ist. Und hier der Schlüssel zur Befriedung der gespaltenen Gesellschaft liegt.