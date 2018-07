Von Michael Klein

Wie lange soll das so weitergehen? Ein US-Präsident, der sich in zentralen Fragen binnen Stunden selbst widerspricht – und dabei den Medien vorwirft, sie verbreiteten Falschmeldungen? Offenbar noch sehr lange. Denn kaum hatte Donald Trump seine Aussagen von Helsinki zur Rolle Russlands im US-Wahlkampf öffentlich widerrufen, legte er mit neuen Hasstiraden via Twitter nach. Warum er das kann? Weil man ihn lässt.