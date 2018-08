Wenn das Recht Verbrechern hilft

Von Michael Klein

Ein abscheuliches Verbrechen, das jede Vorstellungskraft sprengt, hat in dieser Woche die Menschen in Deutschland bewegt: Im Fall des jahrelang vergewaltigten und zur Prostitution gezwungenen Jungen aus Staufen bei Freiburg wurden seine Mutter und ihr Partner zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Im Netz war die Empörung über das relativ milde Urteil angesichts der Grausamkeit der Verbrechen zu Recht groß. Und zu Recht kam die Forderung an die Politik auf, durch ein höheres Strafmaß im Gesetz den richterlichen Spielraum für Nachsicht mit derart skrupellosen und zudem uneinsichtigen Tätern einzuschränken. Ist es gerecht, dass die Mutter womöglich nach acht Jahren wieder auf freiem Fuß ist, während ihr Sohn lebenslang unter den Folgen des Missbrauchs leiden muss? Diese grundsätzliche Frage ist indes nicht die einzige, die sich nach dem Freiburger Urteil stellt.