Wetzlar wehrt den Anfängen

Eine Stadt hat sich gegen die gewehrt, die unsere Demokratie mit Füßen treten. Gegen die, die sich das Herrenmenschentum auf ihre Fahnen geschrieben haben, das einst die Welt in Trümmer legte. Wetzlar hat eindrucksvoll gesagt: Wehret den Anfängen! Um die Demokratie muss niemand bangen, wenn sich so viele Menschen den Feinden der Demokratie in den Weg stellen.

Ob NPD, Pegida oder AfD: Sie eint das Völkische. Und das ist die Basis von Chaos und Kriegen. Als ob eine Nation per se krimineller, gewalttätiger wäre als eine andere. Wenn ein Flüchtling eine Straftat begeht, dann nicht weil er aus Afghanistan oder Tunesien kommt. Sondern weil er männlich, jung, unaufgeklärt und ungebildet, schlecht erzogen und womöglich in der Gesellschaft chancenlos ist. Das Phänomen gibt es bei Zuwanderern aus Nordafrika genauso wie bei Rechtsextremisten in Cottbus. Oder in Wetzlar.

Der Gewalt Herr zu werden, indem man die große Mehrheit der Friedfertigen eines Volkes dafür verantwortlich macht, ist die dümmste aller möglichen Reaktionen. Vor allem dann, wenn man selbst zur Gewalt neigt. Die klügste aller möglichen Reaktionen auf Gewalttäter und andere Kriminelle hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Bundestag gezeigt: Zusammenhalt und null Toleranz!

Unsere Gesellschaft ist so bunt wie die Wetzlarer Demonstration gegen den Extremismus. Wenn die Friedfertigen derart zusammenhalten, dann ist der Extremismus chancenlos. Aber es gehört noch etwas dazu: Null Toleranz für Straftäter bedeutet konsequente Strafverfolgung und harte Bestrafung. Egal ob ein Flüchtling eine junge Frau ermordet, ein Deutscher einen Ausländer umbringt oder ein Raser bei einem illegalen Autorennen eine Fahrradfahrerin tötet.

Wie wir künftig mit der Zuwanderung umgehen, ist die zweite Frage. Sicher nicht, indem man das Asylrecht abschafft, wie es die Völkischen wollen. Das eigentliche Problem ist: In Afrika explodiert die Bevölkerung. Der bisherige Ansturm auf Europa dürfte erst der Beginn einer Entwicklung sein, die uns auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen wird. Das Asylrecht gilt politisch Verfolgten. Diejenigen, die zu uns kommen wollen, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektiven haben, sind die größere Herausforderung. Mit völkischen Parolen wird man ihr ganz sicher nicht gerecht.