Wissen und Vertrauen sind die neue Währung

Es waren auch die Kunden, die Kreditinstitute dazu getrieben hatten, immer mehr zu riskieren, um immer mehr Zinsen auf hart Erspartes auszahlen zu können. Denn ansonsten - so die oft ausgesprochene Drohung an Bankschaltern - gehe man als Kunde halt woanders hin. Zu einer isländischen Onlinebank etwa, die so verlockende Versprechungen machte.

Diese Blase ist nun, wie wir wissen, mit der Weltfinanzkrise geplatzt. Doch die Verbraucher, die Bürger, haben es sich zu einfach gemacht. Die Schuld für die Katastrophe - die ganze Volkswirtschaften beschädigt und Staatshaushalte ruiniert hat - den Bankern alleine zuzuschreiben, ist falsch.

Schlimmer noch: Reflexartig das Bild des raffgierigen Bankers zu zeichnen, verhindert eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den strukturellen Problemen, die überhaupt erst die Krise möglich machten.

Viele - nicht alle - dieser Probleme hat die Politik angegangen. Bessere und strengere Kontrolle, größere Finanzreserven der Institute - all das ist mittlerweile Vorschrift. Mitarbeiter stehen zwar immer noch unter Verkaufsdruck.

Aber neue Regeln verhindern, dass Kunden massenweise über den Tisch gezogen werden.

Viele Banker haben erkannt: Es gibt noch eine wichtige Währung neben dem Geld - die des Vertrauens. Und dies anzuhäufen und zu behalten scheint komplizierter, als Geld zu verwahren.

Bundespräsident Joachim Gauck widersteht auf dem Bankentag der Versuchung, eine populistische Bankenschelte auszusprechen.

Das Staatsoberhaupt sieht vielmehr Banken und Bürger gleichermaßen in der Pflicht. Kontrolle ist besser als Vertrauen - und die staatliche Kontrolle der Banken ist in der Tat schärfer als je zuvor.

Die Deutschen haben ein recht unentspanntes Verhältnis zum Geld. Über Geld spricht man hierzulande nicht.

Die Deutschen sind Weltmeister im Sparen und freuen sich über hohe Zinsen auf ihre Rücklagen - wenn es sie gibt. Doch Aktien und Co sind für die meisten Teufelszeug.

Gauck hat vielmehr recht, wenn er indes fordert, dass Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge vermehrt in Schulen vermittelt werden soll.

Die Grundlagen unseres Wohlstandes verstehen - das erwartet Gauck von den Bürgern. Mündig können Verbraucher nur sein, wenn sie über grundlegendes Wissen verfügen.

Wirtschaft im Unterricht

Nur wer das hat, kann die beinahe hysterische Abneigung gegen Wertpapiere oder private Altersvorsorge ablegen und nur dann lässt er sich auch nicht von einem vertrauenswürdig aussehenden Vertriebsmitarbeiter dubiose Anlagen aufschwätzen. Wissen ist auch eine Währung - die sich so in barer Münze auszahlt.

Sicher - bequemer wäre es für uns Verbraucher, die eigene Mit-Verantwortung zu leugnen und den Raffgierigen die alleinige Schuld an Pleiten von Banken und Staaten zu geben.

Wer so denkt, kann heute schon die erste kleine Grundlage für die nächste Finanzkrise legen: Fragen Sie in Ihrer Bank am besten heute noch nach, ob Sie ein Prozent mehr Zinsen für Ihr Festgeld bekommen. Ansonsten drohen Sie mit dem Wechsel zu einem anderen Institut ...