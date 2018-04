Wo McKinsey nicht hingehört

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel nennt die zusätzlich geschaffenen Stellen in der Bundesregierung „pures Machtgehabe“ und behauptet, parlamentarische Staatssekretäre hätten „rein repräsentative Aufgaben“. Das klingt, als ob die überwiegend am Buffet stünden, was sie natürlich nicht tun, denn sie arbeiten nicht selten 16 Stunden am Tag. Der Steuerzahlerbund, im Duktus wie die AfD, hätte sich angesichts von mehr Spitzenbeamten in den Ministerien „mehr Demut vor dem Wähler gewünscht“. Auch hier wird der Eindruck erweckt: Die große Koalition ist ein Selbstbedienungsladen und ein Personalzuwachs in der Regierung ist in jedem Fall gegen die Interessen des Wählers gerichtet.

Dass Deutschland angesichts der terroristischen Bedrohung und – ausweislich der Kriminalstatistik – zunehmender Gewalt in der Gesellschaft vor enormen Herausforderungen steht, kommt in dieser Kritik auf Stammtisch-Niveau schlicht nicht vor. Und dass gerade im Innenministerium Führungskräfte notwendig sind, wenn die Sicherheitsbehörden der Republik ausgebaut werden sollen, ist im Grunde leicht zu verstehen. Wenn man will.

Aber warum sollte man wollen? Mehr Claqueure bekommt man doch, wenn man die Vorurteile in Teilen der Bürgerschaft gegen „die da oben“ anheizt. Wenn auch mit Scheinargumenten. Wer Regierungsbehörden, gar Ministerien von innen kennt, der weiß: Hier wird gerade an der Spitze hart gearbeitet. Ein Arbeitsmediziner würde es ungesund nennen.

Ob dabei immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass die politischen Entscheidungen schon dadurch besser werden, dass man an der Spitze des viertreichsten Landes der Erde das Personal möglichst knapp hält, ist eine gewagte These. Das Gegenteil dürfte eher der Fall sein.

Firmen müssen personell schlank aufgestellt sein, wenn sie im Wettbewerb bestehen wollen. Das ist gut und richtig, denn es ist der Motor gesellschaftlicher Entwicklung. Aber es muss daneben Bereiche geben, zu denen McKinsey oder Roland Berger keinen Zugang haben. Wo, wenn nicht an der Spitze des Staates?