Zeitenwende in Hessen

Doch ganz so einfach ist die Ausgangslage nicht. Denn Hessens Wählerinnen und Wähler haben grundsätzlich auch die Möglichkeit eröffnet, dass es – nach Baden-Württemberg – einen zweiten grünen Ministerpräsidenten geben könnte. Vorausgesetzt es käme eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP zustande. Die Grünen liegen um 100 Stimmen vor der SPD, nicht gerade viel, doch würde die Anerkennung dieser ultradünnen Mehrheit Thorsten Schäfer-Gümbel einen Weg weisen, seine SPD doch noch bei der Regierungsbeteiligung ins Spiel zu bringen und aus der undankbaren Oppositionsrolle zu erlösen. Dazu kommt: Auch bei einer „großen Koalition“ unter Führung von CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier bliebe „TSG“ nur die Rolle des Vize. Und Bouffier hat ja bereits angedeutet, dass eine GroKo für ihn nur eine Notlösung wäre. Diese öffentliche Äußerung könnte sich jetzt als Bumerang erweisen. Bouffiers Verhandlungsposition mit den Grünen wird nicht gerade gestärkt, wenn er seinen einzigen Trumpf im Ärmel selbst so gering schätzt.

Die Grünen befinden sich in der Komfortzone. Setzen sie Schwarz-Grün fort, können sie Bouffiers CDU weit mehr abverlangen als 2013. Sie verhandeln in Sondierungen nahezu auf Augenhöhe mit den Christdemokraten. Bouffier ist sicher zu Zugeständnissen bereit – muss es schließlich sein – doch könnte sich in der Hessen-CDU bald auch Murren regen. Die Schwindsucht beim christdemokratischen Wählerzuspruch hängt zwar eng mit der schlechten Performance der großen Koalition in Berlin in den vergangenen Monaten zusammen. Doch auch schon zuvor zeigte sich in Umfragen, dass die CDU an Rückhalt verlor, während die Grünen optimistisch auf den Wahltag blicken durften. Nutznießer von Schwarz-Grün, das war der kleinere Koalitionspartner, die CDU steht gerupft da. Bouffier ist geschwächt. Der angekündigte Abtritt Angela Merkels von der Spitze der CDU macht die Lage für ihn nicht einfacher. Sie gibt dem konservativen Flügel in der CDU Auftrieb. Dazu zählte Bouffier zwar früher selbst einmal, doch als Chef eines schwarz-grünen Bündnisses mutierte er geschmeidig zu einem loyalen Partner der Kanzlerin.

Die Chance auf eine von den Grünen geführte Ampelkoalition in Hessen, auch wenn sie noch so theoretisch anmutet, können die Grünen nicht an sich vorüberziehen lassen. Gerade auch wegen eines möglichen Rechtsrucks in der CDU. Tarek Al-Wazir wird allerdings sehr viel Überzeugungskraft benötigen, denn die Hessen-FDP gibt sich verzagt und macht sich selbst kleiner als sie ist, will kein „Steigbügelhalter“ sein. Liberales Selbstbewusstsein spricht daraus nicht. Anders als im Falle einer Jamaika-Koalition, könnte die FDP belastbare Forderungen stellen, da es auf ihre elf Abgeordneten im hessischen Landtag mit ankäme. Und selbst der Griff auf das Wunschressort – das Wirtschaftsministerium – wäre nicht unwahrscheinlich.

Auch die SPD würde hart an der Nuss zu knacken haben, Al-Wazir den Vortritt zu lassen. Das stellt im sozialdemokratischen Selbstverständnis das Verhältnis von Koch und Kellner auf den Kopf. Doch der Wahlabend hat eine Zeitenwende eingeleitet. Da müssen viele Positionen auf den Prüfstand.