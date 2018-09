Ach, wie schön: Mehr als 30 Grad und viel Sonne erwartet

Teils knackten die Temperaturen die 30-Grad-Marke, und die Sonne scheine unermüdlich. Am Dienstag sei es meist sonnig und trocken, nur über dem südlichen Bergland schauere und gewittere es vereinzelt. Es werde fast überall zwischen 27 und 32 Grad warm - außer an der Nordseeküste, dort soll es etwas kühler sein. Der Wind wehe schwach bis mäßig.

An der Ostsee werden zwar 27 Grad Lufttemperatur erwartet, doch das Wasser ist auf 17 bis 18 Grad abgekühlt. Vielerorts sind aber noch Rettungstürme besetzt, wie Sprecher der DRK-Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sagten.

Die paar Wolken, die am Mittwoch aufziehen, bedecken laut den Wetterexperten nur wenige Gebiete im äußersten Nordwesten. Sonst scheine weiter kräftig die Sonne. Die Temperaturen rangierten zwischen 25 bis 31, im äußersten Norden zwischen 22 bis 25 Grad. Im Bergland führe die Hitze zu Gewittern. Auch am Donnerstag reiße die Sommerhitze nicht ab. Die Höchstwerte erreichten erneut 24 Grad an der Küste und bis zu 30 Grad am Oberrhein. Im Bergland gebe es wieder vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Abend zögen im Nordwesten kompaktere Wolken auf. Doch aller Sommer habe ein Ende, meint der DWD. Und so soll am Freitag eine Kaltfront von West nach Ost ziehen. Es gebe dann wieder Wolkendecken, Regen und niedrigere Temperaturen.