BGH stärkt Passagierrechte bei Flugausfall

Streikende Kontrolleure

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: Uli Deck

Karlsruhe (dpa) - Passagieren, deren Flug wegen Streiks an den Sicherheitskontrollen ausfällt, kann eine Entschädigung von der Airline zustehen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Dienstag entschieden.