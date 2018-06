Babys in Lagern: US-Moderatorin bricht in Tränen aus

Trumps Null-Toleranz-Politik

Brach on-air in Tränen aus, als sie eine Meldung über die Trennung von Familien an der US-Grenze verlesen wollte: US-Fernsehmoderatorin Rachel Maddow. Foto: Steven Senne/AP

Brach on-air in Tränen aus, als sie eine Meldung über die Trennung von Familien an der US-Grenze verlesen wollte: US-Fernsehmoderatorin Rachel Maddow. Foto: Steven Senne/AP

New York (dpa) - Die bekannte US-Fernsehmoderatorin Rachel Maddow ist am Dienstag (Ortszeit) in ihrer täglichen Live-Sendung in Tränen ausgebrochen, als sie eine Meldung über die Trennung von Familien an der US-Grenze verlesen wollte.